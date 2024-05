Říkali, že jsem pro televizi tlustá a musím zhubnout, vzpomíná Kelly Osbourne

Dcera Sharon a Ozzyho Osbournových Kelly (39) se vyjádřila ke dřívějším urážkám na její váhu. V podcastu The Osbourne’s zavzpomínala na to, jak ji šéf televize kdysi řekl, že je moc tlustá a kdyby zhubla, vypadala by lépe.