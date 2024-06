Silnice Českým rájem získává jasnější obrysy, část místních je proti stavbě

Jak ulevit dopravně přetíženému Turnovu a následně ho propojit s Jičínem? Otázka, která trápí dopravní experty a projektanty už hezkou řádku let. Samo ministerstvo dopravy se tímto problémem zabývá již pětadvacet let a vznikly hned tři návrhy.

První varianta, která je nazývaná jižní, vede kolem Mnichova Hradiště. „Tahle varianta nic neřeší. Je poměrně nákladná, nešetří čas a není jisté, jestli by ulevila dopravně přetíženému Turnovu,“ říká hejtman Martin Půta.

Druhá varianta, severní, vede na hranici Českého ráje. To se již dlouhá desetiletí nelíbí ekologům a ochráncům přírody. Mimo jiné proto, že vede pod perlou Českého ráje, hradem Trosky.

Třetí, takzvaná superseverní varianta, měla vést od Jablonce nad Nisou, přes Železný Brod až k Lomnici nad Popelkou. S touto možností se však projektanti brzy rozloučili. Přestože by byla z hlediska ekologie nejméně škodlivá, byla by stavba technicky náročná a velice drahá.

Žně pro archeology

Současné oznámení Ministerstva dopravy ČR je, že zvítězí varianta severní, tedy ta, která vede kolem Českého ráje. „Ministerstvo dopravy má k projektu nové komunikace velmi pozitivní postoj. Centrální komise ministerstva schválila předložené záměry projektů na jednotlivé akce a doporučila všechny, které jsou součástí celého souboru staveb I/35 mezi Turnovem a Úlibicemi, k další přípravě,“ upřesnil mluvčí ministerstva František Jemelka. Ministerstvo plánuje dvoupruhovou komunikaci, kde bude střídavě zařazený třetí pruh.

Český ráj a jeho bezprostřední okolí není jen památkou v podobě světově proslulých skalních měst, fauny a flory. Své dědictví tu zanechali i naši dávní předci. „Z archeologického hlediska to budou žně. Chápu, že rychlostní silnice kolem CHKO a v blízkosti lidských obydlí se nemusí líbit, ale beru to jako nutné zlo, jako obětované území. Nedá se nic dělat,“ připustil ředitel Muzea Českého ráje Jan Prostředník.

Podle hejtmana Půty by se v případě, že půjde vše dobře, mohlo začít stavět už v roce 2027. „Celkové investiční náklady na stavbu v úseku Ohrazenice (Turnov) – Úlibice jsou v aktuálních cenách kalkulovány na zhruba 39,199 miliardy korun včetně daně,“ prozradil mluvčí Jemelka. Vzhledem k vývoji cen a plánované výstavbě nejdřív za tři roky je pravděpodobné, že cena bude vyšší.

Silnice je ekologicky v pořádku

Ministerstvo dopravy už má zpracovaný posudek EIA. Tento posudek řeší, jaký by měl stavební záměr a jeho fungování vliv na životní prostředí. „Všechny podněty týkající se vlivu stavby na životní prostředí byly řešeny standardně v rámci procesu EIA, stavba má souhlasné stanovisko,“ dodává mluvčí Jemelka.

Jediný posudek EIA, který ministerstvo nemá, je od plánovaného silničního převaděče, který vede kolem obcí Žernov, Tatobity a Žlábek. Někteří místní jsou proti silnici, což také na nedávném setkání s hejtmanem dali jednoznačně najevo. A nebyla to jediná výtka směrem k představitelům kraje a obcí. „Nic nevíme, nikdo s námi nekomunikuje,“ postěžovala si Hana Srbová z Tatobit.

„Rychlostní silnice nic neřeší. Není ani jasné, jestli uleví Turnovu. Z měření vyplývá, že hustota dopravy v Turnově je způsobená pohybem vozidel uvnitř Turnova a ne průjezdem,“ doplnil Kamil Pinta z Tatobit. Ten poznamenal, že v některých úsecích plánované rychlostní silnice může dojít k efektu úzkého hradla a docházet tak k zácpám. „Bude se to deset let stavět a pak deset let předělávat,“ bojí se Pinta.

Hejtman: Nárůst dopravy je značný

K měření dopravy se vyjádřil i hejtman Půta. Argumentuje, že některá data mohou být zkreslená kvůli covidovým rokům. „Letošní měření dopravy ukáže, že nárůst dopravy je značný. Uznávám, že trasa je konfliktní, chápu, že se vám nelíbí, ale existuje něco jako veřejný zájem a narůstající dopravu je potřeba řešit,“ pronesl Půta na setkání s obyvateli s tím, že nákladní dopravu už v podstatě nejde nahradit železniční přepravou. „Některé vlaky se prostě nevejdou ani na koridor,“ dodal Půta.

Hejtman v posledních měsících opakovaně tvrdí, že jednou z hlavních priorit Libereckého kraje je zlepšení infrastruktury.

Starosta Turnova Tomáš Hocke místní chápe. „Taky bych žádnou silnici nechtěl, ale nemůžu věřit na zázraky, že lidi přestanou jezdit auty,“ řekl starosta.

Na nedostatky v projektu, špatnou komunikaci a obavu z budoucího vývoje poukázal během setkání Jiří Klápště, vedoucí CHKO Český ráj. „Informace neproudí z kraje do obcí a lidé nejsou informováni. Argument, proč zvítězila tahle varianta, byl ten, že je potřeba propojit Turnov s Jičínem a ne pro klasický tranzit. Není jasné, jak bude řešený hluk, když zaprší, bude to dělat rámus. Taky je jasné, že silnice přitáhne developery a Český ráj bude zničený,“ tvrdí Klápště.

„Stát rozhodl, kudy koridor povede a my ho musíme zpřesnit,“ reagoval Půta s tím, že nemá problém se s občany sejít a znovu probrat jednotlivé body. „Přijde mi, že kraj se vyvléká z toho, co by skutečně mohl udělat,“ dodala po jednání Hana Srbová, obyvatelka Tatobit.