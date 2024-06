Byl to spíš byznys než kamarádství, říká Nikol Leitgeb o konci 3v1

„V životě je běžný, že lidi chtěj dělat a zkoušet různý věci a nic netrvá věčně,“ stálo v oznámení konce tria 3v1 na jeho oficiálním Instagramu s tím, že jeho členky zůstávají dál kamarádkami.

„Sedm let jsme ten podcast o vztazích dělaly, ale pak už jsme nevěděly, z čeho máme brát, protože už jsme jako matky a zadané paní moc nového nezažívaly. A o dětech to asi nikdo úplně nechtěl poslouchat,“ řekla o konci 3v1 Pártlová tento týden v Show Jana Krause.

Fanoušci si ale všimli, že Pártlová a Arichteva oslavily společně narozeniny svých dětí a tentokrát bez Nikol Leitgeb. Začali ji proto zasypávat otázkami a ona se rozhodla spekulace jednou provždy utnout vyjádřením na Instagramu.

„Slíbila jsem si a slíbila jsem to hodně lidem, že se v tom nebudu rejpat, že na to nebudu reagovat, že to jednou skončí, že se ta situace uklidní. Ale ono se to prostě neděje,“ řekla na úvod videa, které zveřejnila na svém Instagramu.

„Jsem zvyklá se stavět za různý lidi a možná bych se měla postavit sama za sebe. Posíláte mi různý články, je to takový hon na čarodějnice, ale já nikomu nic neprovedla,“ pokračuje herečka.

„Z 3v1 jsem odešla proto, že mi to delší dobu připadalo spíš jako byznys než kamarádství. A neuměla jsem v tom moc dobře fungovat. Já to tak prostě mám. Jsem hypersenzitivní, a tak jsem šla pryč. A během tři čtvrtě roku se mi ty moje domněnky potvrdily. To je celé. Nic víc v tom není,“ vysvětlila – s tím, že se i ostatním určitě stává, že se s někým „duševně oddálili“. A že by byla ráda, aby se v tom lidé jednou provždy přestali rýpat.