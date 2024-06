Zpěvačka Katy Perry ukázala prsa. Fanoušci řeší, zda to má zapotřebí

Katy Perry zveřejnila na sociálních sítích fotografii, na které má na sobě bílou průsvitnou podprsenku a na nohou speciální boty, ve kterých připomíná robota. Následně přidala na Instagram i ukázku z natáčení nového videoklipu, ve kterém předvádí své tělo a křivky v topu, který nenechává příliš prostoru pro fantazii a odhaluje prsa i bradavky.

Zpěvačka se však se zlou potázala, protože někteří fanoušci tento styl propagace považují za velmi laciný a nelíbí se jim. „Tohle je přesně to, co člověk dělá, aby tím kompenzoval nedostatek talentu. Máš to zapotřebí? Nevzpomínám si, že by se skvělé zpěvačky jako třeba Linda Rondstadt nebo Karen Carpenter někdy snížily k podobným kouskům. Jejich talent stačil, svlékat se nebylo potřeba,“ napsal jeden ze sledujících k příspěvku.

„Jak se do módy dostaly o tři čísla menší bikiny, ve kterých je naprosto všechno vidět? To patří snad jen do čtvrti červených luceren,“ komentuje video další.

Někteří ze zpěvaččiných 206 milionů sledujících na Instagramu ji podezírají z toho, že za její rychlý úbytek váhy mohou injekce na hubnutí. Jiní zas zmiňují pravděpodobné úpravy videa a fotek pomocí umělé inteligence a Photoshopu.

Katy Perry je snoubenkou herce Orlando Blooma. Ten nedávno v rozhovoru pro web Entertainment Tonight prozradil, že jeho láska je mu v životě velkou oporou. „Oba dva jsme největší fanoušci toho druhého. Katy mě vede k tomu, abych byl tou nejlepší verzí sebe samotného,“ uvedl s tím, že vzájemná podpora a důvěra je podle něj klíčem k dlouhodobému a spokojenému vztahu.

Orlando Bloom a Katy Perry se seznámili v roce 2016, svého prvního potomka, dceru Daisy Dove přivítali na svět v roce 2020.

