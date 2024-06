Dlouho jsem měla pocit viny, říká o předčasných porodech herečka Prokopová

„Netušila jsem, že může existovat nějaké riziko. První tři měsíce byly nervy, jak to bývá u každého těhotenství, jestli to vyjde, nebo nevyjde. Pak jsem se uklidnila a začala jsem si užívat, že jsem těhotná. Doma jsem si v klidu žehlila a najednou mě začalo bolet břicho a volala jsem své gynekoložce, která mi řekla, ať okamžitě jedu do Motola,“ popsala Prokopová osudový den roku 2007.

Syn František přišel na svět ve 25. týdnu a vážil 800 gramů. Zpočátku nikdo nevěděl, jestli přežije. Nejistotu a strach prohluboval u Prokopové fakt, že totéž se stalo její sestře, která v šesti měsících těhotenství o miminko bohužel přišla. František ovšem přežil.

„Měli jsme s Frantou velké štěstí. Měla jsem ale strašný pocit viny. Ale nevím proč, nedokážu to identifikovat. Byla velká práce, než jsem si řekla, že to nebyla moje vina, že jsem to nemohla vědomě, fyzicky ovlivnit,“ popisuje Prokopová pocit, který prožívá většina matek nedonošených dětí, kterých je u nás 8 procent ze všech narozených.

Přežitím dítěte ale strach nekončí a i po propuštění z porodnice žijí rodiče dlouho v nejistotě. „V určitou chvíli prodělal velmi těžkou sepsi a to jsme nevěděli, jestli přežije. V rámci pobytu v nemocnici mu operovali oko, protože se mu odchylovala sítnice, což se děje dětem, když jsou dlouho bez kyslíku. Prodělal i operaci kýly. Pak nás propustili domů a během let mu ještě dvakrát oči operovali, protože špatně viděl a hodně šilhal. Následky odchýlení sítnice má doteď,“ popisuje Prokopová.

U druhého těhotenství se synem Edou měla strach, ale vše vypadalo dobře až do 30. týdne. „Šla jsem na rutinní kontrolu a už si mě tam nechali, protože poznali, že to tělo se zase chystá rodit. Byla jsem měsíc v nemocnici a narodil se Edík, který měl 2,5 kila a byl úplně zdravé, krásné miminko,“ popisuje herečka.

Petr Prokop s manželkou Renatou (2007)

Ačkoli druhý syn byl nedonošený jen lehce a všichni ji ujišťovali, že je zcela zdravý, dlouho nechodil a to jí připadalo podezřelé. „Rozjela jsem kolečko doktorů, všichni mi řekli, že je to v pořádku. A pak jedna paní neuroložka řekla: On má dětskou mozkovou obrnu, ale vysokou školu vám vystuduje,“ vzpomíná Prokopová.

Se synem začala intenzivně cvičit, jezdit do lázní a dnes je z něj zdatný plavec. „Měla jsem chuť se na to vyprdnout strašně často, ale věděla jsem, že aby mohli žít spokojený život a měli ze sebe dobrý pocit, tak to musím dělat. I když jeden špatně vidí a druhý pajdá. Ale oni se tak nevnímají. Berou se jako zdraví lidé. A to je pro mě zásadní a proto jsem to dělala. Věděla jsem, že to můžu nechat být a lebedit si v tom, že mám chudáčky a vychovat z nich chudáky a to jsem nechtěla,“ dodává Renata Prokopová.