Případ Mbappé. Byl do hry připravený, či ne? Snad se zranění zlepší, říká kouč

„I když Francie nevyhrála, nenasazení Mbappého se může ukázat jako chytrý tah. Proč tak brzy po úrazu riskovat, že? Pokud se na hřiště vrátí, týmu může v závěrečné fáze turnaje ještě pomoct,“ napsala agentura Reuters.

Mbappé, jeden z nejlepších fotbalistů planety, před zápasem s ostatními náhradníky opatrně absolvoval část rozcvičení, obličej mu zakrývala černá maska z karbonu. Chránila mu zlomeninu nosu, kterou si způsobil v předchozím souboji proti Rakousku (1:0).

Pak si uprostřed hřiště sedl na míč a pozoroval, jak se na zápas týmy připravují. Zůstával mimo dění, na což není zvyklý.

Kylian Mbappé během rozcvičky před utkáním s Nizozemskem.

Kdo někdy podobné zranění prožil, muselo mu být jasné, že Mbappé čtvrtý den po úrazu prostě fotbalový zápas hrát nemůže. Stačilo by i nepatrné brnknutí do postiženého místa a i přes masku by pocítil obrovskou bolest.

Když zápas z lavičky sledoval, masku si sundal. Bylo vidět, jak natlouklý nos má oteklý.

V průběhu duelu se vůbec nešel rozcvičovat. Nevysvlékl se z teplákové soupravy. Těžko říct, jestli byl s trenérem domluvený, že by za nepříznivého stavu riskoval a šel do hy.

Když v 69. minutě Francie inkasovala, dlouho se čekalo na verdikt od videoasistenta. Poté, co gól Simonse neplatil, Mbappé na lavici rozhodil rukama.

Co to gesto mělo znamenat? „Tak nic, na hřiště nejdu“. Nebo: „Holanďani, co se divíte?“

Mužstvu chyběl. V předchozích šesti vzájemných zápasech proti Nizozemcům dal šest branek. Ale bezbranková remíza Francii tak úplně vadit nemusí, pořád má největší šanci na první příčku ve skupině D.

Čeká ji ještě souboj proti Polsku, které po dvou porážkách do vyřazovací fáze turnaje už postoupit nemůže. „Teprve se uvidí, jestli nastoupí, nebo ho Deschamps ještě bude šetřit,“ píše se v analýze agentury Reuters.

„Uvidíme, jestli se mu to za další čtyři dny bude zlepší. Doufejme, že ano a my dáme góly,“ prohlásil francouzský kouč Deschamps.

Bez Mbapého jeho tým na nizozemskou obranu v čele s Van Dijkem vyzrát nedokázal. Francouzi si vypracovali jen pár možností, ale Griezmann, který po Mbappému převzal kapitánskou pásku, v největší příležitosti selhal.

„Víc by mě strašilo, kdybychom šance neměli,“ řekl kouč.

„Nebyli jsme schopní si dát finální přihrávku nebo pořádně vystřelit. Ve vápně soupeře se musíme zlepšit, jestli chceme vyhrávat. Pořád je cílem být první ve skupině,“ řekl záložník Aurelién Tchouaméni, který v sestavě nahradil právě Mbappého. A Griezmann se posunul do útočné řady.

„Hrálo se ve velkém tempu, s přístupem jsem spokojený. Samozřejmě efektivita byla slabá, z toho jsem zklamaný,“ poznamenal kouč Deschamps.

Mbappé je mistrem světa z roku 2018, na světovém šampionátu 2022 dotáhl Francie ke stříbru, ve finále dal proti Argentině hattrick a ještě proměnil penaltu v rozstřelu. Ale na mistrovství Evropy ještě nikdy neskóroval.

A platí i po druhém zápase v Německu.