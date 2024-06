Výhru ze Survivoru utratil Mikýř za rozhovor v prázdné O2 areně, vydělal miliony

„Mikýř a Novotný – Jediný rozhovor v životě. Kde jinde zakončit půlroční cestu než v O2 areně, kde si Mikýř s Ondrou projdou všechny důležité momenty z ostrova. Urovnáme staré spory s Jackem, dočkáme se vysněného duelu s Pirátem a samozřejmě uvidíme shledání naší oblíbené Harry Potter trojice i s malým překvapením na závěr,“ píše se na profilu Mikysky na HeroHero u zveřejněného dvouhodinového videa.

Martin Mikyska zval ke sledování Jediného rozhovoru v životě na sociálních sítích. Ještě před zveřejněním videa zvýšil ve středu částku za předplatné ze sedmi eur na deset. „Přátelská rada: Ve 13:37 zdražujeme,“ informoval předem své sledující na Instagramu.

Ve středu ráno měl bavič a influencer na profilu na HeroHero osm tisíc odběratelů. Odpoledne stoupl počet lidí na dvanáct tisíc a ve čtvrtek, v průběhu přípravy tohoto článku, už to bylo přes osmnáct tisíc lidí.

Survivor 2024 zná svého vítěze, Martin Mikyska si kromě titulu odnesl i výhru 2,5 milionu korun.

Youtuber, který stojí za satirickým pořadem Mikýřova úžasná pouť internetem, tak za jediný den více než zdvojnásobil svá čísla předplatitelů a stal se nejsledovanějším tvůrcem na této placené platformě u nás. Každý z předplatitelů zaplatil minimálně sedm eur, celkem tedy přibližně 125 587 eur. V přepočtu Mikyska získal jen do této chvíle během jediného dne už přes tři miliony korun.

Při natáčení Jediného rozhovoru v životě, ve kterém moderátor Survivoru a promotér Oktagonu Ondřej Novotný (47) s Martinem Mikyskou mapovali Mikýřovu cestu v Dominikánské republice, se vrátili i k momentu, kdy youtuber během soutěžení pocítil zradu od svých spojenců, konkrétně ze strany MMA zápasníka Samuela „Piráta“ Krištofiče a celou situaci emočně neustál.

„Mluvil jsem tam na poli o kamarádství a bráškovství. To tam totiž bylo ve mně ostatními aktivně podporováno. Cítil jsem se pak samozřejmě zrazený, že se mnou bylo manipulováno. Říkal jsem si, jak mi to mohli udělat. Pak jsem si ale řekl, že se nebudu litovat a jedeme dál,“ vzpomíná Mikyska.

Do duelu si tehdy vybral nic netušící Janu, které následně v afektu po zradě ze strany Piráta nakázal, že pokud duel vyhraje ona, má za úkol vrátit se k týmu a musí dostat MMA bojovníka ze hry. „Vnímal jsem to pak tak, že ta situace je pro mě vlastně výborný pomyslný štít. Ostatní věděli, že dokud budou ve hře tito lidé, se kterými mám nevyřízené účty, tak mě nemusejí řešit,“ vysvětlil Mikýř.

V průběhu natáčení rozhovoru v O2 areně dostala od vítěze šek na půl milionu korun i Nikola Kabátová (31), kterou si k sobě Mikýř vybral do finále Survivoru. Peníze nesmí jít přímo z výhry, Mikyska je proto programátorce věnoval za pomoci svých mediálních partnerů ve formě šeku.

„Peníze ještě nemám u sebe, ale je pravda, že Mikýř mi dal šek v hodnotě půl milionu. Za což jsem mu samozřejmě strašně moc vděčná. Vypadá to, že si za ty peníze pořídím vysněnou dodávku, abych mohla cestovat i se svou fenkou Molly,“ uvedla ve čtvrtek pro iDNES.cz Kabátová.

Martin Mikyska alias Mikýř, Nikola Kabátová a Martin Carev (18. června 2024)

Žádné velké a skandální odhalení ve stylu Kazmy během rozhovoru Novotného a Mikysky nepřišlo, diváci letošního Survivoru si mohli užít dvouhodinovou zábavnou show, ve které nechybělo ani setkání s Jackem a Martinem Carevem či duel s Pirátem a vzpomínání na některé zásadní momenty třetí řady této reality show.

Ve čtvrtečním velkém rozhovoru pro Magazín DNES se Martin Mikyska představil těm, kteří ho ještě neznají. „Považuju se za satirika, glosátora. Většina komediálního obsahu, který na YouTube vytvářím, vzniká derivací komentářů a pojmenovávání internetových fenoménů a událostí,“ řekl.

A na co nejvíc míří ve své oblíbené satiře? „Velká část je borcení manipulativního marketingu a podvodů, to mě baví nejvíc. Pojmenování těch věcí pravým jménem. Naše poslední investigativní video se zaměřilo na scientologickou církev, což taky souvisí s manipulací. Je to svět, kde je s lidmi manipulováno proti jejich zájmům, a přesto v něm setrvávají. A mě baví to rozkrývat, pojmenovávat pravými jmény a tím lidi vlastně imunizovat,“ popsal Mikyska pro Magazín DNES.