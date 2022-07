Hvězdy ve Varech: Petra Kvitová se poprvé ve společnosti ukázala s partnerem

Filmové Vary 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

Tenistku do Karlových Varů doprovodil její partner, trenér Jiří Vaněk a pro dvojici byl festival první velkou společenskou akcí, kde se spolu ukázali na veřejnosti.

„Je to pro mě krásná věc. Když mi pan Bartoška napsal, když jsem skončila ve Wimbledonu, jestli nechci přijít na ukončení, tak jsem neváhala ani vteřinu. Pozvání jsem přijala a jsem moc ráda, že vidím zase něco jiného z toho filmového světa. Já jsme spíše z toho sportovního a toto je pro mě něco úplně nového. takže je to pro mě i pocta,“ řekla Petra Kvitová.

Ze sportovců se na závěrečném ceremoniálu ukázal také MMA zápasník Jiří Procházka nebo basketbalista Tomáš Satoranský s manželkou Annou, kteří si Vary užívají už od dob, kdy se seznámili.

Basketbalista Tomáš Satoranský spolu s manželkou na červeném koberci závěrečného ceremoniálu MFF Karlovy Vary (9. července 2022)

Prezident festivalu Jiří Bartoška prozradil, že už chystají další ročník. „Letos to byl úspěšný ročník. Atmosféra byla vynikající i filmy a ve finále nám i počasí vyšlo. Mám pocit, že jsme spokojeni. My už připravujeme 57. ročník, jednáme s partnery a sponzory,“ řekl.

Modelka Daniela Peštová dorazila na ukončení festivalu s Pavlem Haberou. I když do Varů jezdí už několik let, nyní to bylo poprvé na závěrečný ceremoniál. „Jsme takoví nováčci a čekáme, co bude,“ řekla modelka.

„Nováčci ve druhé půli. Je nám velkou ctí, že jsme sem pozvaní a moc si toho vážíme,“ doplnil partnerku hudebník.

Veronika Žilková a její dcera Kordula Stropnická na červeném koberci závěrečného ceremoniálu MFF Karlovy Vary (9. července 2022)

Jedním z oceněných byl také Bolek Polívka, kterého doprovodila manželka s dětmi. „Trošku mám trému, protože vystoupit před tolika lidmi v roli laureáta není snadné. Jsem šťastný, ale patří k tomu i dojetí,“ přiznal ještě před předáváním ocenění Polívka.

Herečka Martha Issová si letošní ročník karlovarského festivalu moc pochvalovala. Viděla dokonce spoustu filmů a potkala se s přáteli. Nevěděla ovšem vybrat, který z filmů byl pro ni ten nej.

Veronika Žilková prozradila, že chyběla na šestnácti ročnících festivalu ze všech 56. Na závěrečný ceremoniál vzala dceru Kordulu Stropnickou, které se ve Varech ohromně líbilo. „Užívám si to skvěle. Jsem tu tedy poprvé. Byl to pro mě menší šok. Byla tu spousta lidí, kamer, ale užívám si to,“ řekla hereččina nejmladší dcera, která ve Varech poprvé viděla svou maminku na velkém plátně a to během obnovené premiéry po 25 letech ve filmu Zapomenuté světlo.