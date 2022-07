Celebrity ve Varech: Ležérní nevkus, vtipkuje o svém stylu Štěpán Kozub

Filmové Vary 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

Do Karlových Varů jste přijel představit film Spolu. Co pro vás filmový festival osobně znamená?

Je to pro mě taková velmi příjemná událost v rámci mé profese. Je samozřejmě příjemné, když je člověk hercem, děje se něco, jako je takovýto festival a člověk má pocit, že někdo si váží práce jeho i jeho kolegů.

Film Spolu jde do kin koncem září. Jaká byla spolupráce s Veronikou Žilkovou?

Skvělá. My jsme se s Veronikou potkali u tohoto filmu úplně poprvé. Předtím jsme se neznali a hned jsme hráli takové postavy jako matka a syn s handicapem, který tam hraje docela zásadní roli. Náš vztah musel být na place velmi intenzivní a důvěrný. To se nám podle mě povedlo velmi rychle. Je to taky tím, že Veronika má skvělý smysl pro humor a já mám taky nějaký smysl pro humor, který se tak nějak potkal s jejím. A jak víme, tak humor rozbourává někdy hranice. Tak to bylo příjemné.

Zůstal ten kontakt i v osobním životě?

Někdy si napíšeme, ale vždycky to je třeba něco společného právě s tím filmem. Že už se na to těšíme nebo že jsme si na to vzpomněli v nějaké situaci. Takže takhle ano, ale nejsme vyloženě v nějakém kontaktu.

Dovedl jste si třeba před pěti lety představit, že v roce 2022 budete ve filmu, v televizních reklamách, v novinách a budete poskytovat několik rozhovorů týdně?

Nedovedl, protože jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Chtěl jsem být vždycky primárně herec, primárně dobrý herec a k tomu jsem se snažil směřovat od 15 let, co jsem začal studovat hereckou školu. Že se to teď potkává tady s tímto vším, beru s velkou rezervou. Možná jde z některých rozhovorů cítit, že si trošku z toho utahuju. To je podle mě nutnost, aby si člověk udržel nějaký nadhled. Pro mě je důležité, že můžu dělat profesi, která mě baví, dává mi smysl. Všechno okolo k tomu patří, ale já si na tom úplně neujíždím.

Jste člověk, kterého nikdy neunaví, že lidi po něm chtějí nonstop humor, byť by i rád odpočíval?

Někdy mě to unaví, ale zase si na druhou stranu říkám, co jako čekám. Já jsem si to tak nastavil, tak jsem se těm lidem ukázal a pokud je to baví, tak je samozřejmě logické, že to budou vyžadovat furt. Ale jako kdokoliv jiný jsem někdy unavený a člověk občas na to nemá náladu, ale zjistil jsem, že humor hrozně osvobozuje. Když je člověku nejhůř, tak většinou jako to nejefektivnější a nejrychlejší, co může udělal, že to shodí. Tak to se snažím dělat.

Co vás konkrétně královsky vždy na jistotu pobaví?

Možná to vyzní trošku zle, ale lidská hloupost mě baví. Když je někdo hloupý, a přitom by nemusel být, ale chce být. Tak takový člověk mě baví. Třeba mě i rozesměje, když někdo uklouzne. Takový chaplinovský humor. Vlastně si dokážu humor najít úplně ve všem.

Ještě, kdybychom vysvětlili, proč Štěpán Kozub pořád nosí sluneční brýle. Kvůli paparazziům?

Tak Štěpán Kozub ty sluneční brýle nosí, i když je doma na zahradě a tam paparazzi nejsou. Jsou dioptrické. Mám dvě dioptrie na dálku, protože špatně vidím. A tmavé jsou proto, protože mám diagnostikovanou světloplachost. Takže kdybych tady byl s vámi třeba hodinku bez brýlí, tak mi otečou oči a vypadám jak morče. Nechtěl jsem nikoho vyděsit. Mám prostě nemocné oči.

Jaký outfit jste si přivezl na představení filmu Spolu?

Já tomu s oblibou říkám ležérní nevkus. Vždycky se oblékám, abych se cítil dobře. Ty kalhoty nosím už čtyři dny v kuse. Boty, troufl bych si říct, mám už měsíc na sobě. Vůbec neřeším oblečení. Jsem typ, který upřednostňuje pohodlí před vkusem.

Kam chodíte nakupovat a co je pro vás finanční strop za jeden celkový outfit?

Finanční strop asi vůbec nemám nastavený. Prostě si koupím to, co mě baví. Neutrácím moc peněz za oblečení, což jde trochu vidět. Chodím hodně nakupovat do Zary, nebo jdu kolem sekáče, a když se mi něco líbí, tak si to vezmu. Třeba to stojí dvacet korun a někdy dva tisíce korun. Je mi to tak nějak jedno. Čímž nechci říct, že rozhazuju a mám plno peněz. Ne, nemám. Mám tak akorát.

To jen tak vypadá!

Já vypadám, že mám hodně peněz? (smích) K outfitu mám hodinky, které jsou fejkové a vy jste na to všichni skočili. Po vzoru velkých světových raperů jsem si vzal jakoby zlaté hodinky, které jsou podle mě z umakartu nebo z něčeho takového.

Kdybyste měl svůj život popsat názvem existujícího filmu, který by to byl?

Čekání na Godota. Ale to je divadelní hra.

Může být. A kdybyste si mohl zahrát už v nějakém existujícím trháku, který by to byl?

Už existujícím? Toho je asi hodně. Drákulu bych si chtěl zahrát. Ve filmu Drákula, kde ho hraje Gary Oldman. Ta figura se mi hrozně líbí.

Teď takové další módní téma. Proč myslíte, že superhrdinové, jmenovitě třeba Superman nebo Batman nosí slipy až na ten výsledný outfit?

No to je zajímavé. Možná je to proto, že slipy tak jako podporují a umocňují to mužství v něm. Zdůrazňují ty mužské křivky. Mně přijdou slipy jako extrémní úlet, třeba ještě béžové. To mi přijde jako... Člověk jde čůrat, pak se oklepe a pak mu tam zůstane mapa. Všichni chlapi známe. Takže já slipy zásadně nenosím. A proto nejsem superhrdina. (smích)