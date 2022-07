Hvězdy ve Varech: Z Bartošky se mi klepou kolena, říká Hana Vagnerová

Filmové Vary 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jaké místo má ve vašem srdci karlovarský filmový festival?

Hlavní, úplně nejhlavnější. Hlavně v těchto dnech, protože jsme měli premiéru našeho filmu Hranice lásky, který je v hlavní soutěži. Žiji letos karlovarským festivalem úplně naplno.

Jsou Vary pro vás herce vskutku tak náročné, jak se může nám obyčejným smrtelníkům pozdávat?

Tak to záleží, jaké si to uděláte a jaké máte povinnosti. Musím říct, že letos jsou pro mě extrémně náročné. Ale jsou to povinnosti, které jsou velmi krásné, protože se vám zas tak často nestane, že byste tu měli promítání filmu, na kterém vám tolik záleží a ještě v hlavní soutěži. Takže ano, těch souvisejících aktivit je hodně.

Jste energická a vstřícná, ale přesto, jsou osobnosti, ze kterých se i vám rozklepou kolena, když se tady na festivalu potkáte?

Z Jiřího Bartošky.

Kolik máte s sebou ve Varech šatů?

Mám třeba krásné šaty od Kláry Nademlýnské. Díky Bohu tady máme také Elle Beauty Lounge, kde se o nás postarají a nemusíme to tolik řešit, protože nám vždycky pomůžou a oblíknou nás. My tam vlastně přijdeme ráno takové celé po vyběhnutí z postele a oni nás upraví do lepší podoby. Nemusíme proto naštěstí přijet s celou almarou. Musím ale říci, že mám já osobně problém, že i když se balím na dva dny, tak mám vždycky kufr, který váží asi pětadvacet kilo. Vůbec nechápu, jak je to možné. Myslím si, že to je nějaká porucha (smích). Říkám si: co kdybych šla na operu? Co kdybych šla na ryby? Co kdyby pršelo? Co kdyby padaly kroupy? Takže jsem přijela na dva dny s loďákem. Ale nepoužila jsem z toho nic.

Může za ten váš neutuchající optimismus trochu i dávka té španělské energie, jelikož je váš přítel Nicolas Escavi napůl Francouz a Španěl?

Já myslím, že určitě (smích). Ale zároveň si myslím, že tedy trošku klamu. Oni si lidé často myslí, že mám jenom tu pozitivní energii. Já bych ráda řekla, že to mám stejnou měrou třeba potom i opačný. Když jsem smutná, tak jsem opravdu smutná, a když jsem naštvaná, spousta kamarádů už to zažila, tak v tu chvíli nechcete být okolo. Na Česko mám ty emoce asi viditelné až moc, na Španělsko si myslím, že jsem úplně normální.

Takže mezi svého přítele a jeho blízké zapadnete.

Totálně.

Jak se staráte o svoje mentální zdraví?

To je zajímavá otázka! Myslím si, že to je zrovna téma, které jsem řešila v minulosti, protože jsem měla kdysi dávno poruchy příjmu potravy. V době první vlny covidu to bylo téma, které jsme i s kamarády řešili hodně. V „předcovidovém“ pracovním nasazení na to nikdo neměl čas. Je to věc, které si poslední dobou všímám daleko víc u sebe i u ostatních. Myslím si, že se z toho v podstatě stává moje priorita. Vnitřní nastavení, klid, pohoda a vyrovnanost je myslím víc než cokoliv jiného.