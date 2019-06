Tři prsty smrti v akci. Čeští vojáci poprvé stříleli raketami v noci

2K12 KUB V kódovém označení NATO SA-6 Gainful je pozemní samohybný protiletadlový raketový komplet krátkého dosahu určený především k ničení letadel, vrtulníků a řízených střel s plochou dráhou letu v malých a středních výškách - od 25 až do 10 000 metrů. Účinný dostřel je až 23 km. Vývoj začal už v 50. letech minulého století, v roce 1967 byl systém zaveden do výzbroje sovětské armády a později do ostatních armád východního bloku. Bojové komponenty komplexu jsou instalovány na vysoce mobilních pásových podvozcích s pancéřovou ochranou a s vlastními zdroji elektrické energie.