Vyjádření vydavatelství MAFRA, a. s., k otevřenému dopisu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka

Text, který publikovala MF DNES ve svém sobotním vydání 25. března 2023 s titulkem „Umři do měsíce, jinak nezaplatíme“, měl za cíl upozornit na závažné problémy ve financování hospicové péče. Autor oslovil při přípravě citlivého tématu nejen profesní sdružení, lékaře, odborníky, pojišťovny, ale také samotné ministerstvo zdravotnictví. Ministr Vlastimil Válek na naše přímé otázky nereagoval, což je v textu explicitně uvedeno. Reakce tiskového oddělení MZ na naše otázky prostor v textu dostala. Některá svědectví, zajištěná v rámci přípravy tématu, byla zdrcující. O to víc nás překvapuje, že ministerstvo nevyužilo možnosti se na tato zjištění ptát a dál z nich čerpat. Namísto toho útočí na práci novinářů MF DNES.

V otevřeném dopisu ministr Válek uvádí: „Proti textu redaktora Tomáše Lánského jsme se na Ministerstvu zdravotnictví ohradili a uvedli jsme chyby a nepravdy na pravou míru.“ V textu publikovaném 27. března zároveň připouští, že „existuje úhradová regulace pro poskytovatele této péče, která říká, že průměrná délka paliativní péče u všech pacientů ošetřovaných poskytovatelem by neměla překročit třicet dní.“ A dále vysvětluje, jak funguje mechanismus u pacientů, kteří potřebují péči delší. Ministr Válek mohl využít prostor vysvětlit postoj ministerstva i čtenářům a případně reagovat na naše zjištění přímo. Na žádost osobního vyjádření ovšem nereagoval.

Článek je vyzdrojovaný a reflektuje současný stav ohledně proplácení hospicové péče. Prostor v něm dostali:

prezident Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče ČR,

ředitelka domácího hospice PAHOP, který zajišťuje šest poboček ve Zlínském a Jihomoravském kraji,

zástupci pojišťoven,

ministr zdravotnictví (nereagoval na přímé otázky).

Autor samozřejmě při přípravě článku prováděl obsáhlou rešerši a hovořil s řadou dalších osob. Tato zjištění ho pak vedla k výslednému textu.

Pokud jde o větu: „A mimo záznam mnohé hospice připouštějí, že existuje i jiné tajné řešení: trpícímu pacientovi „odmítajícímu“ zemřít v určené lhůtě píchnout vyšší dávku morfia a zabít ho. Tedy jakýsi nepřiznaný způsob eutanazie.“ Ano, tato věta mohla vyznít nešťastně a odborné obci, se kterou komunikujeme, jsme se snažili naše zjištění vysvětlit a nabídnout prostor. Nicméně hlavní sdělení článku o financování hospicové péče považujeme za zcela korektní. Jeho přínosem je už jen otevření debaty nad takto vážným tématem.

Po debatě s řadou expertů na paliativní a hospicovou péči jsme se nicméně rozhodli z textu odstranit odstavec, který velmi přímočaře popisuje “praktiky“, na které jsme v rámci zdrojování tématu narazili.

Konkrétně se jedná o část textu:

„Uvedená praxe se dotýká všech domácích hospiců v Česku. Některé to řeší tak, že pacienta přijímají až skutečně v posledních dnech života, tedy pacienta nepřijmou do péče, dokud mají obavu, že by „žil ještě moc dlouho“. A mimo záznam mnohé hospice připouštějí, že existuje i jiné tajné řešení: trpícímu pacientovi „odmítajícímu“ zemřít v určené lhůtě píchnout vyšší dávku morfia a zabít ho. Tedy jakýsi nepřiznaný způsob eutanazie.“

Text nebyl mířený proti bezproblémovým domácím hospicům, domácí paliativní péči, nemocným, jejich nejbližším a pečovatelům. Naopak měl upozornit na šedou zónu, a přispět tak k lepším podmínkám i vyzvat ministra zdravotnictví k takovým krokům. Pečovatelům, lékařům a odborníkům v oblasti paliativní péče, kterých se odstavec dotkl, se omlouváme. Samotnému tématu paliativní péče se však budeme i nadále věnovat.

Vyjádření pana ministra v otevřeném dopisu ovšem reflektuje jeho přístup k médiím. Opakovaně jeho resortu zasíláme žádosti o rozhovor či žádáme vyjádření k tématům, která trápí pacienty. Přímé reakce ministra se nám dostává sporadicky. Jasným příkladem je žádost o rozhovor k nedostatku léků v Česku, ministerstvo ho odkládalo několik týdnů. Vyzýváme tedy ministra Vlastimila Válka k férovému přístupu a respektu ke čtenářům. Lidé si zaslouží odpovědi na otázky týkající se takto závažných témat.

Za redakci MF DNES a vydavatelství MAFRA, a. s.

Jaroslav Plesl

šéfredaktor MF DNES