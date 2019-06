Novinář a moderátor Václav Moravec slaví pětačtyřicetiny

Václav Moravec získal čtyřikrát cenu TýTý za nejoblíbenější osobnost televizní publicistiky, a to v letech 2007, 2008, 2009 a 2011. Rovněž vyučuje na Katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK).

Rodák z Ústí nad Orlicí dokončil v roce 2000 magisterské studium v oboru masová komunikace na FSV UK. Už od roku 1992 pracoval jako redaktor, mimo jiné v několika rádiích (Český rozhlas, Evropa 2, Frekvence 1), externě spolupracoval též s televizí Galaxie.

Od února 2001 do ledna 2006 byl moderátorem české sekce rádia BBC, kde například moderoval každý všední den pořad Interview BBC, za nějž dostal v roce 2003 Cenu Nadace Českého literárního fondu Novinářská křepelka pro novináře do 33 let.

V roce 2012 získal doktorát na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Jeho sestrou je bývalá česká reprezentantka v biatlonu Klára Moravcová.