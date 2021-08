Korecký končí ve 168 hodinách na ČT. Malostranský zápisník bude jen online

Slíbil jsem, že to nerozkecám předčasně, ale když už je to venku... Po 14 letech končí ve 168h rubrika Malostranské korekce, k 15. výročí startu pořadu ji nahradí něco, co ty potvory nechtějí prozradit ani mně. Díky České televizi, Noře Fridrichové a někdejšímu dramaturgovi Ondřeji Neumannovi za zajímavou zkušenost. Za tu dobu se vyjma Nory a mě několikrát obměnil celý tým, měnily se znělky, grafika, dvakrát za rodící Noru zaskakovaly náhradnice (já rodil taky, ale nechyběl jsem za ty roky v jediném dílu, vyjma několika monotematických!). A 14 let názorového soužití ohně a vody bez výrazných fyzických následků na obou stranách je pro mě malou nadějí, že se tahle země třeba nepovraždí jenom proto, že v ní lidi mají různé názory. Přeju 168 všechno dobré!