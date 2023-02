Co je součástí iDNES Premium a možná to ani nevíte. Výhody v hodnotě tisíců korun

Nejpilnější čtenář pan David S. už čerpal pět stovek různých benefitů. Přehrál si 103 audioknihy, přečetl 78 e-knih, viděl 34 filmů... A také vyhrál odměny v pěti prémiových soutěžích.

Jak jste na tom vy? Znáte a využíváte všechny výhody svého prémiového členství?

Ač se předplatné jmenuje iDNES Premium, získáte přístup také k prémiovým článkům na webech Lidovky.cz a Expres.cz. Jak se říká, tři za cenu jednoho. Všechny prémiové články pohromadě lze najít zde.

Členství v iDNES Premium automaticky otevírá svět digitálního předplatného. Z devatenácti nabízených titulů si můžete zvolit tři, a ty si pak v elektronické čtečce číst od první do poslední stránky. Každý měsíc můžete volbu tří titulů libovolně měnit. Přístup máte k celostátním deníkům MF DNES nebo Lidové noviny, ale také k časopisům jako je Téma, Žena a život, Claudia a řadě dalších.

3 Vstupenky dříve

Vstup na koncerty, divadelní představení, výstavy i další kulturní akce můžete jako členové prémiového klubu získat levněji, u některých žádaných akcí dokonce ještě dříve, než jdou do běžného prodeje. Přednostní nákup šetří čas a ještě si můžete zajistit ta nejlepší místa. V minulosti si takto předplatitelé iDNES Premium mohli s předstihem zakoupit vstupenky na vyprodané koncerty Rage Against the Machine, Imagine Dragons, na zápasy NHL a řadu dalších akcí.

Jako člen iDNES Premium také můžete soutěžit o vstupenky na velké koncerty, takže můžete chodit za kulturou i zadarmo, když budete mít štěstí při slosování.

Koncert kapely Imagine Dragons na pražském letišti Letňany, 5. června 2022 O2 aréna byla na zápas NHL naprosto vyprodaná.

Zcela zdarma máte k dispozici přístup na 3 měsíce ke 192 televizním kanálům, ke 120 hodinám nahrávek a 265 prémiovým filmům. K tomu získáte na měsíc také zcela zdarma přístup ke všem programům HBO a ke streamovací službě HBO MAX. Nabídka platí jen do konce března!

SledovaniTV na 3 měsíce zdarma

5 Audioknihy v hodnotě 4 200 Kč za rok zdarma

K předplatnému iDNES Premium si můžete stáhnout také jednu vybranou audioknihu měsíčně zdarma. Od startu projektu iDNES Premium bylo k dispozici 270 různých titulů a každým týdnem přibývají nové. K tomu jako bonus máte přístup také k audioknihám za exkluzivní slevy až do výše 60 procent. Aktuální nabídku najdete zde.

Kromě audioknih můžete jako člen iDNES Premium stahovat také knížky v elektronické podobě. Každý měsíc je na výběr jeden ze čtyř titulů, od začátku iDNES Premium se tam vystřídalo už přes 140 titulů. Aktuální nabídku najdete zde.

7 Filmy s českým dabingem a titulky

Každý měsíc máte k dispozici desítku filmů, které jsou vesměs s českým dabingem, případně s titulky. Nabídka se pravidelně obměňuje a zahrnuje všechny žánry od akčních filmů přes komedie až po dokumentární snímky. Aktuální nabídku najdete zde.

8 Exkluzivní soutěže pro členy o hodnotné dárky

Svým členům klub iDNES Premium již rozdal ceny za statisíce korun. V exkluzivních soutěžích se hrálo o chytrou elektroniku, originální suvenýry, vstupy na zajímavé akce, ale třeba i o zájezdy. Stačí sledovat sekci Zábava, kde se nové soutěže pravidelně objevují.

iPhone 14 Pro

9 Zdravotní výhody díky iDNES Premium Zdraví

V prosinci roku 2020 spustilo iDNES Premium sekci Zdraví, která vedle pestrého prémiového obsahu nabízí spektrum zajímavých výhod spojených s péčí o zdraví. V nabídce jsou zdravotní výhody za lepší ceny, pokud nejsou hrazené ze zdravotního pojištění. Pokud máte roční členství v iDNES Premium, můžete si zajistit například ortopedické operace do 6 měsíců na soukromé klinice. Ale za výhodnou cenu se lze objednat i na masáže, infuze vitaminem C, získat různá očkování a pro nastávající maminky je zde těhotenský ultrazvuk, zjištění genetických predispozic u plodu nebo genetické testy rodičů.