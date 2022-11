Vánoční dárek: na 3 měsíce zdarma 192 televizních kanálů s HBO MAX díky SledováníTV

SledovaniTV, to je televize přes internet vždy a všude. Služba funguje u všech operátorů poskytujících internetové připojení a na velkém množství zařízení. Nepotřebujete ani speciální set-top-box, stačí vám aplikace na chytrých televizích od Samsungu, LG, TCL, Sony, Philips, Panasonic, Hisense a další zařízení s Android TV, Apple TV a dalšími. Samozřejmě je možné SledovaniTV používat také na mobilních zařízeních nebo na počítači.

Ušetřete 2400 Kč a získejte i prémiové TV programy

Co získáte díky členství v iDNES Premium? Ve spolupráci se SledovaniTV dostanete přístup k balíčku Premium, který obvykle stojí 799 Kč za měsíc. Vy jej získáte zdarma a to rovnou na tři měsíce. Znamená to, že ušetříte 2397 Kč!

Součástí tohoto balíčku je 195 televizních kanálů, jejichž kompletní seznam najdete zde. Nechybí tam ani prémiové sportovní kanály Nova Sport 1 a 2, všechny programy HBO a Cinemax, filmové kanály FilmBox Extra a Premium a spousta dalších.

Pokud jste třeba zmeškali svůj oblíbený pořad, máte k dispozici zpětné přehrání po dobu 7 dní. Na osobní nahrávky, kde si stačí vybrat film nebo seriál a pustit si je, až když máte čas, máte k dispozici 120 hodin.

Aby toho nebylo málo, přístup získáte také ke knihovně 265 filmů od FilmBox OD, které si můžete libovolně pouštět.

Co musím udělat, abych získal SledovaniTV na 3 měsíce zdarma? Klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte kód voucheru

Ten si zkopírujte a pokračujte dále zlatým tlačítkem na aktivaci



Zde vložte zkopírovaný kód voucheru a proveďte registraci



a proveďte registraci Po dokončení registrace máte účet na 3 měsíce aktivovaný zdarma Jak získat přístup k HBO MAX na měsíc zdarma? Jakmile budete mít účet na SledovaniTV a aktivovaný voucher, můžete se přihlásit také na HBO MAX

Klikněte na tlačítko Přihlásit se v pravém horním rohu



Poté klikněte na tlačítko Propojit účty a vyberte operátora SledovaniTV



a vyberte operátora SledovaniTV Tam vyplňte login a heslo, které používáte na SledovaniTV, vytvořte si účet a potvrďte podmínky