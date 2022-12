Seriály na HBO, které nesmíte propásnout o vánočních svátcích. Přístup je zdarma

Co je potřeba, aby si každý mohl pustit následující seriály během vánočních svátků zcela zdarma? Přes zlaté tlačítko zde provést registraci do iDNES Premium (3 měsíce jsou za 0 Kč), pak získat kód na SledovaniTV, tam provést registraci a podle návodu, který dostanete, se přihlásit do streamovací služby HBO MAX. Tu získáte na měsíc zdarma. K tomu ale dalších 195 televizních programů na 3 měsíce.

Pro milovníky krimi Schodiště

Možná jste slyšeli o případu Michaela Petersona a jeho ženy Kathleen. Spadla na schodech a zemřela, velmi brutálně. Celkem jasný případ nešťastné nehody, ale jen do chvíle, než začnete zkoumat detaily. Například to, jak brutálně dopadla po pouhém pádu ze schodů. Nebo na podivná úmrtí jiných žen v životě Michaela Petersona. Po dokumentárním seriálu přišlo HBO s hranou verzí událostí s Colinem Firthem v hlavní roli. Půjde vám z toho hlava kolem.

Pro milovníky legrace Bílý lotos

Na HBO už jsou dvě série téhle kriminální komedie od Mika Whita, která se stala obrovským hitem a není se co divit. První řada se odehrává v luxusním havajském letovisku, kde sledujeme osudy návštěvníků i pracovníků. Do druhé sicilské řady přibývají také mrtvá těla. Nečekané zvraty, skvělé postavy, které si každý zamiluje. To je Bílý lotos v kostce.

Pro milovníky fantasy Hra o trůny: Rod draka

Poslední tři řady Hry o trůny byly pro fanoušky této fantasy série tak trochu utrpení, ale prequel odehrávající se pár stovek let před původním sérií to bohatě vynahrazuje. Vypráví strhující příběh rodu Targaryenů, plný pletich, vypíchnutých očí, upadaných prstů a… draků. Napětím nebudete dýchat, to můžeme zaručit.

Pro milovníky sitcomů Teorie velkého třesku

+ Přátelé

Tohle je tak trošku podvod, protože tu nejenže dáváme dohromady dva sitcomy, ale navíc mají tolik sérií a epizod, že to během vánočních svátků velice pravděpodobně nestihnete. Všech deset sérií Přátel je na HBO s původním dabingem, který vznikl v České televizi, takže vzpomínání bude opravdu autentické. Teorie velkého třesku má 12 sérií a pokud vám to nebude stačit, vězte, že je k dispozici také šest sérií Mladého Sheldona, který vypráví o mládí milované postavy z Teorie velkého třesku.

Pro milovníky právničiny Dobrý boj

Od dob Práva a pořádek, Ally McBealové nebo Kauz z Bostonu uběhl už nějaký ten pátek a pokud bažíte po pořádném právnickém seriálu, s Dobrým bojem neuděláte chybu. Série je odnoží Dobré manželky, ale v kvalitě ji překonala. Nejzajímavější na Dobrém boji je, jak reflektuje události skutečného světa, včetně třeba nástupu Donalda Trumpa do prezidentské role, hnutí Black Lives Matter a další.

Pro milovníky vztahových seriálů Euforie

Pokud máte doma teenagery, asi vám úplně pouštění Euforie nedoporučujeme. Možná se trochu zděsíte, co možná dělají ve svém volném čase vaše děti a ani o tom nemáte tušení. Je to seriál o těžkostech dospívání a hlavními postavami je parta středoškoláků, kteří se snaží vyznat v lásce, přátelství, ve světě drog, sexu a traumat. Není to úplně odpočinková zábava, na to se připravte.

Pro milovníky animáků Rick a Morty

Předně je třeba říct, že ačkoli se jedná o animovaný seriál, rozhodně není pro děti. Nejenže by nerozuměly poněkud složitějším tématům, kterými se zabývá, ale ten všeobjímající nihilismus a brutalita by je mohly navíc doživotně poškodit. V hlavní roli je sociopat a vědec Rick Sanchez, který žije u rodiny své dcery Beth a neustále ji, jejího manžela a děti Mortyho se Summer zapojuje do nebezpečných mezigalaktických dobrodružství. Pokud jste dospělí, budete se bavit opravdu náramně.

Pro milovníky hororů Outsider

Pokud jste fanoušci tvorby Stephena Kinga, tohle je jedna z mála jeho adaptací, která se skutečně povedla. Outsider je o vyšetřování děsivé vraždy jedenáctiletého chlapce a o tajemných okolnostech, které tento hrůzný čin obklopují. Například že hlavní podezřelý vlastně tu vraždu vůbec spáchat nemohl. Co se stalo? Jak se to stalo? Je to jízda, jen snad nebudete zklamaní finálem.

Pro milovníky komiksů Doom Patrol

Tohle jsou tak trošku jiní superhrdinové. Všichni utrpěli strašnou nehodu, která jim sice dala nadlidské schopnosti, ale také traumata, zjizvení a znetvoření. Jsou všichni do jednoho nějak poškození. Dohromady je dá jeden člověk, který z nich chce vytvořit takovou trochu poškozenou Ligu spravedlnosti. Jistě tušíte, že to nebude jednoduché.