Není to jen o penězích. Lékaře má jejich práce také bavit, řekl Vojtěch

V říjnu na vás tlačily odbory, abyste do systému rozpustil 25 miliard z rezerv zdravotních pojišťoven, jinak systém zkolabuje. Nakonec jste částečně ustoupil a premiér Babiš slíbil navíc šest miliard. Je to prohra?

Neřekl bych prohra, byl to kompromis. Odbory měly nesmyslný návrh, proti tomu jsem protestoval, to by vedlo ke kolapsu. Kompromis byl šest miliard. Peníze jsme rozdělili rovnoměrně. Považoval bych za prohru, pokud bychom řekli: rozpouštíme rezervy a dáváme je třeba jen nemocnicím. Ostatní by to považovali za zradu, protože oni se dohodli v dohodovacím řízení. Představa, že všechno vyřeší peníze, je lichá. Pokud neuděláme opatření z hlediska lepší organizace péče, nezlepší se to. Jen nalijeme peníze, ty se utratí a nebude to mít efekt. Byť bez peněz to nejde.

Hodně si slibujete třeba od reformy primární péče, první novinky už začínají platit. Ale jak zabránit představě, že praktický lékař není pořádný schopný doktor, jen vypisovač žádanek?

Tohle se těžko mění ze dne na den. Je pravda, že tady byl praktický lékař prezentován léta špatně. Věřím, že se to mění generačně, vidíme to na datech. Je větší zájem mladých lékařů stát se praktickým lékařem. Je jasné, že reformu děláme pro novou generaci praktiků, a tím nechci být negativní vůči těm současným. Pro mladé lékaře dává smysl starat se o nový typ pacientů, třeba o onkologické pacienty v remisi, diabetiky… Měl jsem debatu na lékařské fakultě a tam mi mladá česká lékařka pracující v Německu říkala, že by se ráda vrátila do České republiky, ale nevrátí se ne kvůli penězům, ale kvůli tomu, že v Německu má o sto procent vyšší kompetence, práce tam má úplně jiný obsah.

Nejde jen o kompetence. Nejen praktici si stěžují na papírování. Lékaři tvrdí, že jim zabírá až 40 procent pracovní doby. Jak je daleko administrativní audit, který jste slibovali?

Už to je sepsáno. Jedna z oblastí je, že chceme, aby administrativa byla převedena na speciální pracovníky. Vždy bude zdravotnická dokumentace, ale ne vždy to musí dělat zdravotník, a tak jdeme cestou jako u soudů. Jde o administrativního pracovníka ve zdravotnictví, to může být i středoškolák. Kurz, kterým musí projít, otvíráme 14. února. Naučí se pracovat s dokumentací, se zdravotnickými registry. Tento pracovník bude moci být jak v nemocnici, tak v ambulantní sféře. Pak je to ale i redukce administrativy, řešíme to.

Byl jste kritizován, že chcete navýšit úhradu umělého oplodnění až do 40 let věku ženy. Velkou část reprodukčních klinik má totiž ve svěřenském fondu premiér Babiš. Jak je to daleko?

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která byla předložena vládě, to obsahuje. Tento návrh tady ale byl ještě před mým nástupem. Už v roce 2017 zasedla odborná komise, zástupci odborné veřejnosti a zdravotních pojišťoven. Mimo jiné to byl návrh na základě podnětu ministerstva práce a sociálních věcí, současné ministryně, která byla tehdy ředitelkou odboru rodinné politiky. Odborná komise to posoudila tak, že by to smysl dávalo.