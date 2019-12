Fiala a Babiš se hádají o ministra zdravotnictví. Babiš ho vyměnit nehodlá

„Katastrofální výběr ministra. Ministr Adam Vojtěch selhává. Možná umí zpívat na plese, ale jako ministr je katastrofální. Se zdravotnictvím nic neudělal,“ uvedl v neděli Fiala v televizi. „Ty problémy, které tam jsou, jsou jasné: je to financování zdravotnictví, které je nesystémové. Stále nevíme, jak kvalitní péče je poskytována, protože žádné hodnocení kvality neprobíhá,“ dodal šéf ODS. Podle něj je nutné udělat tři systémové změny.

„Stačí úhradovou vyhlášku změnit na úhradový zákon, aby financování bylo na několik let dopředu. Musí se hodnotit kvalita lékařské péče a musí to vědět i lidé, aby si mohli vybírat. A samozřejmě musíme změnit vzdělávání lékařů, aby nám neodcházeli do zahraničí,“ nastínil ve vysílání.

Babiš za svým ministrem stojí. „Přišla s ním nová pozitivní éra našeho zdravotnictví. Do zdravotnictví, do nemocnic přijde mnohem více peněz,“ argumentoval premiér. Dodal, že příští rok do zdravotnictví půjde o 35 miliard více, nemocnice 18 miliard. „Řešíme nedostatek lékařů tím, že jsme zavedli speciální program pro lékařské fakulty,“ dodal.

Podle Fialy neřeší problém českého zdravotnictví pouze nalévání dalších peněz do resortu. „Většina lékařů má platy konstruovány tak, že dělají přesčasy nad rámec toho, co by bylo rozumné. Tarif tvoří 50 procent mzdy a zbytek si vydělávají na přesčasech,“ kritizoval současný stav zdravotnictví.

Podle Babiše se chystá zavedení systému DRG – placení podle diagnóz.„Konečně se narovná celý zdravotnický systém a konečně se zprůhlední, kolik dostávají jednotlivé nemocnice – ať už fakultní nebo krajské – za stejný úkon peněz.“ Odhad na zavedení tohoto systému je zhruba 30 miliard.

Nespokojení lékaři

Babiš však Vojtěchovi vyčetl, že minulý týden nenavštívil sjezd České lékařské komory. Právě na něm delegáti vyjádřili nespokojenost s prací ministra.

Podle usnesení sjezdu ministr a ministerstvo neřeší zásadní problémy zdravotnictví, kterými jsou podle usnesení nezajištěné financování, personální devastace, porušování právních předpisů, také nelegální práce cizinců v nemocnicích bez aprobačních zkoušek, zhoršující se dostupnost zdravotní péče pro pacienty a stále častější nedostupnost běžných léků.

Česká lékařská komora považuje zvýšení tarifních platů lékařů o 1 500 korun, které schválila vláda, za nedostatečné. Komora chce, aby se platy doktorů zvyšovaly každoročně nejméně o deset procent.

Ministerstvo zdravotnictví kritiku odmítá. „Naopak, ministr Adam Vojtěch nastartoval celou řadu reforem. Vůbec poprvé ministerstvo začalo zodpovědně řešit personální stabilizaci zdravotnictví a přišlo se systémovými opatřeními, jako je například navýšení kapacit lékařských fakult,“ uvedla mluvčí úřadu.