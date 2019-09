Šest miliard navrch a dost. Víc zdravotnictví nedostane, říká Vojtěch

Premiér Andrej Babiš v pátek oznámil, že z rezerv pojišťoven by do českého zdravotonictví nad rámec úhradové vyhlášky mohlo jít dalších šest miliard korun. Takzvaný krizový štáb českého zdravotnictví však požaduje ještě o osm miliard více. "Určitě nikoliv. Už teď jdeme výrazně do rezerv," komentoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v nedělních Otázkách Václava Moravce na České televizi.