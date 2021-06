Nezvykle vysoké množství hlášených testů. VZP jde i do zpětných kontrol

„My se chystáme teď po odeznění toho největšího tlaku covidu-19 i na to, že budeme chtít kontrolovat poskytovatele zpětně,“ konstatoval Kabátek.

Dosud se VZP soustředila například na to, když odběrová místa vykazovala nestandardně vysoká čísla udělaných testů. Kontroluje mimo jiné, zda má poskytovatel registraci, splňuje všechna oprávnění či zapisuje všechny úkony do systému infekčních chorob.

Zdravotní pojišťovny nedávno snížily úhradu, kterou poskytují odběrovým místům za antigenní i PCR test pro veřejnost bez žádanky od lékaře. Některé laboratoře uváděly, že kvůli tomu skončí. Kabátek řekl, že ale určité laboratoře, které ukončení činnosti avizovaly, nakonec v testování i za snížené úhrady pokračují.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Ladislav Friedrich na začátku června v médiích uvedl, že lidé, kteří se odmítnou očkovat proti covidu-19, by se měli finančně spolupodílet na testování. Svaz sdružuje šest menších pojišťoven mimo největší VZP.

Kabátek se ale domnívá, že nějaký prostor pro bezplatné testování by zůstat měl. Pokud by se někteří lidé nedali očkovat a zároveň neměli možnost se nechat testovat, mohl by u nich stát ztratit kontrolu nad šířením epidemie.

Testů zdarma bude opět méně

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v sobotu v rozhovoru pro Právo uvedl, že nepředpokládá, že by se zpoplatňovaly testy pro neočkované. „Očkování je dobrovolné a alternativa ve formě testu by tu být měla. Na druhé straně frekvence hrazených testů bude asi snížena,“ řekl. Nyní mají lidé hrazené čtyři antigenní a dva PCR testy měsíčně, o prázdninách by to podle Vojtěcha mělo být dva a dva.

Kabátek také potvrdil, že pojišťovny do konce července vyplatí peníze na odměny zdravotníků v ambulancích. VZP zatím vyplatila jen část z peněz určených na tyto účely, protože jí chyběly údaje o zaměstnaných zdravotnících. Také Vojtěch v Právu řekl, že poskytovatelé zdravotní péče mají do konce června dodat data o zaměstnancích a pojišťovny peníze do konce července doplatí.