Podzimní lockdown nepředpokládáme, musíme rozjet sekvenování, řekl Havlíček

Podle epidemiologů, například Rastislava Maďara, na podzim nastane zhoršení epidemické situace a je třeba zachovat obezřetnost. „Souhlasím, že musíme být na zemi. Musíme dál očkovat, přesvědčovat lidi, že to funguje a je to řešení epidemie,“ řekl ministr průmyslu a dopravy Havlíček v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Doplnil, že by se mělo zachovat testování občanů a například restaurace by se měly zapojit do programu „bezpečných provozoven“, tedy míst dodržujících specifická pravidla. „Je třeba také rozjet sekvenování,“ poukázal na důležitost způsobu odhalování mutací koronaviru v populaci.

Na indickou mutaci delta v debatě upozornila šéfka TOP 09 Pekarová Adamová. „Zásadní bude návrat lidí z prázdnin a žáků do škol. Věříme, že už se na podzim nebudou zavírat provozovny a školy. Ale vláda musí být připravena, měla se připravovat už dávno a nedělá to dostatečně. Třeba v očkování jsme stále pod průměrem EU,“ vyčetla.

Ministr průmyslu a obchodu kritiku založenou na srovnávání rychlosti očkování v evropských zemích odmítl. „Tam jsou rozdíly kolem půl procenta, prosím, už přestaňme s tím škálováním,“ bránil se.

Ohledně vakcinace je podle Pekarové Adamové problém i v nedostatečném očkování u praktických lékařů. Je také potřeba připravit zemi na vlnu přeočkování a uzpůsobit tomu očkovací centra, doplnila.

Hosté Partie také diskutovali o vyjádření hokejisty Jaromíra Jágra, který se odmítl stát tváří vládní očkovací kampaně. „Řekl, že má protilátky, a proto to nevyhodnotil tak, že je nutné se nyní očkovat,“ domnívá se Havlíček. Podle něj Jágr není odmítačem očkování. Vicepremiér se vyslovil pro to, aby dostatečné množství protilátek při změření také sloužilo jako potvrzení bezinfekčnosti.



Podle Tomia Okamury je důležité, aby se Česko poučilo z dosavadního vývoje. „Opatření musí být cílená, vláda nemá omezovat občany, kteří nejsou ohroženi na životě,“ myslí si předseda SPD. Podle něho už nesmí být přijímána plošná opatření. „Pokud ekonomiku znovu zavřeme, nevydrží. Už teď to statisíce lidí negativně ovlivňuje zdravotně, sociálně a ekonomicky. Je třeba začít vracet životy do normálu,“ dodal v diskusi.

Havlíček rovněž není příznivcem plošného zavírání. „Návrat dětí do škol musí být plynulý,“ uvedl. Podle něho se také ukázalo, že je dobře, že se nezavřely průmyslové podniky.



Epidemie v Česku aktuálně setrvale ustupuje. V sobotu testy odhalily 74 případů koronaviru, za tento den v týdnu nejméně od loňského 11. července. Na 100 000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dní méně než 14 nakažených, takzvané incidenční číslo tak nadále klesá.

Politické hlasování, řekl Havlíček k rezoluci

Spor o střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) by měl podle vicepremiéra rozhodnout Evropský soudní dvůr. Evropský parlament ve čtvrtek odsoudil Babišův střet zájmů většinou hlasů. Havlíček rezoluci považuje za politické hlasování.

„Je to právně nezávazná rezoluce. Jediný, kdo to může rozsoudit, protože to je poměrně náročná diskuse o tom, jestli to je nebo není střet zájmů, podle našeho názoru je Evropský soudní dvůr,“ řekl.

„Jde o evropské peníze, peníze daňových poplatníků z Evropské unie. Myslím, že ani českým občanům by se nelíbilo, kdyby dotovali byznys premiéra nějaké země,“ reagovala Pekarová Adamová. Nikdo nezakazuje Babišovi být premiérem nebo vlastnit Agrofert, ani na něj čerpat dotace, nelze to ale zároveň, dodala. Okamura uvedl, že by měly co nejrychleji o záležitosti rozhodnout české soudy.