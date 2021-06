Cestování bude snazší. Opatření mírní Slovensko, návrat z Polska bez omezení

Od pondělí bude možné do sousedního Slovenska cestovat bez dalších restrikcí už 22 dnů po prvním očkování. „Slovensko dnes oznámilo, že k nim bude možné cestovat také už po první dávce a to od pondělí. A budou uznávat naše testy,“ oznámil Kulhánek. Doposud se lidi naočkovaní pouze první dávkou museli prokazovat negativním testem nebo museli nastoupit do karantény.



Kulhánek v pátek slíbil také zjednodušení cest do Bulharska. „Děláme vše pro to, aby čeští občané mohli do Bulharska cestovat tak, jak byli zvyklí,“ řekl Kulhánek po jednáních s bulharským ministrem zahraničí Svetlanem Stoevem a ministryní cestovního ruchu Stelou Baltovovou.

O věci bude v nejbližších dnech jednat bulharská expertní komise. „Rozhodnutí nechci předjímat, ale bulharský náměstek ministerstva zdravotnictví mi velmi výrazně naznačil, že odpověď na naši žádost bude pozitivní,“ dodal Kulhánek. Podle Stoeva by mělo rozhodnutí padnout začátkem příštího týdne.





Pokud Bulharsko opatření schválí, vyhnou se Češi testu i karanténě také po návratu do vlasti z Bulharska.

Bulharsko by tak se přiřadilo k Německu, Rakousku, Polsku, Slovinsku a Maďarsku, kam mohou Češi od 1. června vycestovat již s první dávkou vakcíny. Před necelými dvěma týdny Kulhánek oznámil, že stejné ulehčení poskytne českým turistům také Chorvatsko.

Při vstupu nyní vyžadují bulharské úřady negativní PCR test ne starší než 72 hodin, v případě antigenního testu je to 48 hodin. Vyhnout se povinnému testu nebo karanténě dosud mohli pouze ti, jimž uplynula dvoutýdenní lhůta od druhé dávky vakcíny, nebo osoby, které v posledních šesti měsících covid-19 prodělaly. Děti do pěti let nemusejí již nyní předkládat žádné potvrzení.



Česko se chystá vpouštět cestující z Bulharska s jednou dávkou covidové vakcíny od pondělí 21. června.

Další státy EU se v cestovatelské mapě mění

Návrat z Polska, Rumunska a Monaka bude od pondělí bez jakéhokoli omezení. Žádná z povinností neplatí i pro další země zelené země s nízkým rizikem nákazy. Z evropských států je to Island, Malta, San Marino a Vatikán, z dalších zemí Austrálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.

Na cestovatelské mapě si od pondělí také polepší Chorvatsko, Švýcarsko, Kypr, Estonsko a Azorské ostrovy, které se přesunou do oranžových území se střední mírou rizika nákazy koronavirem.



Pro návraty ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy se test před návratem do ČR vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie, musí nosit 14 dní všude mimo domov respirátor, a to i ve venkovních prostorech.



Při návratu z červených zemí musí lidé podstoupit PCR test nejpozději pět dní po příjezdu. Patří mezi ně Andorra, Belgie, Dánsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. V oranžové kategorii budou Bulharsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko a Kanárské, Baleárské a Azorské ostrovy.



Pokud má cestující z červených nebo oranžových zemí alespoň 22 dní po první dávce očkování, může do ČR přicestovat jen s vyplněným příjezdovým formulářem. Musí ale očkování doložit národním certifikátem, který vydaly ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko nebo Slovinsko. Povinnost podstoupit test a izolaci nemají při návratu z dalších oranžových a červených zemí ani osoby, které byly plně naočkovány v České republice.



Stále platí zákaz cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření nových mutací koronaviru. Týká se to Peru, Kolumbie, Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Nepál, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe a Indie.