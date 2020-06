Zálohované výživné je tu. Vláda projedná návrh ministryně Maláčové

„Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem,“ shodla se koalice ANO a ČSSD v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše.

„Příští týden uvidíte, na čem všem jsme se dohodli,“ řekla Maláčová minulý týden po koaličním jednání. Právě z něj vyplynulo, že kabinet by měl dostat návrh na zálohované výživné a brzy i novelu zákona o sociálních službách. „V pondělí také půjde na vládu miliarda na dofinancování provozu sociálních služeb,“ uvedla Maláčová.

Poslední informace o podobě plánu na zálohované výživné jsou známy z loňského října. Podle tehdy zveřejněné dohody by stát dětem neplatičů posílal soudem stanovené alimenty, nejvýš však poskytoval 15 až 25 procent průměrné mzdy měsíčně podle jejich věku. Na novou sociální dávku by dosáhly děti z domácností s příjmem pod průměrnou mzdou, které nedostaly výživné za dva měsíce. Podmínkou by bylo, že po dlužníkovi už rodič začal peníze vymáhat v exekuci či u soudu.

Nejvýše by přitom stát vyplatil dětem do šesti let 15 procent průměrné mzdy, od šesti do deseti let 17 procent, od deseti do 15 let 19 procent, od 15 do 18 let 22 procent a při studiu od 18 do 26 let čtvrtinu. Není zatím jasné, nakolik se dosavadní dohoda ČSSD a ANO změnila.

Hůrka může být novým „superúředníkem“

Poprvé po zavedení preventivních epidemiologických opatření kvůli koronavirurse ministři a ministryně vrátí ke společnému jednacímu stolu ve Strakově akademii. Kvůli koronaviru jednali od března formou videokonferencí.

Pro novináře to mimo jiné znamená, že se budou moci před jednáním vlády setkat s ministry při jejich příchodu setkat na takzvaném doorstepu, kdy se členů vlády mohou zeptat na cokoli těsně před jednáním vlády.

Z opatření souvisejících s epidemií covid-19 by mohla vláda rozhodovat o posílení financování sociálních služeb o miliardu korun. Projednat by ministři mohli také doporučení výběrové komise, aby se náměstkem ministra vnitra pro státní službu stal Petr Hůrka, který nyní působí na ministerstvu práce a sociálních věcí jako náměstek pro řízení legislativní sekce. Hůrka by měl být novým „superúředníkem“.