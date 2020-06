To nejhorší nás čeká, problém má už třetina z nás, říká svobodná matka

Pomáhá podle vás stát samoživitelkám tak, jak by měl?

Často zaznívá názor, že sociální systém v Česku je štědřejší než v dalších evropských státech. S tím se dá souhlasit, na druhou stranu neevidujeme v českém systému opatření, která by pomáhala speciálně cílové skupině rodičů samoživitelů. Přitom se nejedná o pár jedinců, pracujeme s číslem okolo dvě stě tisíc osob, což není málo.

Zasáhla podle vás krize nejvíce právě samoživitele?

Pokud se podíváme zpětně na poslední tři měsíce v rámci koronakrize, tak rodiče samoživitelé patřily bezpochybně k nejvíce ohroženým skupinám. A důvod je jednoduchý – z našeho průzkumu vyplynulo, že až dvě třetiny z nich neměly před krizí žádné finanční rezervy, tudíž omezení příjmů jim způsobilo finanční a někdy až existenční problémy. Co osobně shledávám jako alarmující, je skutečnost, že jedna třetina se musela zadlužit, to je velmi nebezpečné.

Má podle vás stát větší možnosti, jak těmto lidem pomáhat?

Nejsem zastánce vytváření státního schodku a naprosto rozumím rovnici „má dáti – dal“. Nicméně koronakrize byla pro všechny naprosto bezprecedentní situací, to nebylo něco, co si rodiče samoživitelé způsobili sami, to byla vnější okolnost, která velmi negativně ovlivnila, až ohrozila jejich existenci. A v takovém případě musí skutečně nastoupit stát.

Osobně myslím, že je škoda, že v první fázi bylo ošetřovné stanovené pouze na úrovni 60 procent a zvýšeno až následně. Je to jednoduchá matematika – nemám nic a najednou mám z původního příjmu pouze 60 procent, to znamená, že jdu automaticky do mínusu. Navíc nemám žádné možnosti, jak situaci pozitivně ovlivnit.

Co si myslíte o zpožděném vyplácení ošetřovného, kdy ženy neměly ani na energie?

Ono to není o tom, že neměly jenom na energie. V první fázi krize se samoživitelky snažily řádně zaplatit bydlení a kompletně omezily veškeré další výdaje, které nejsou mandatorní a začalo se jim často nedostávat financí na potraviny a léky. V druhé fázi to bylo horší, protože jim začaly scházet finance právě na zmiňované energie a nájem, a to bylo už zlé. Z toho důvodu naše nezisková organizace reagovala promptně na vývoj situace – na začátku krize jsme v rámci našeho programu pomoci pomáhali částkou 2 000 korun na jídlo a léky, následně pak příspěvkem 5 000 na nájem, tedy náklady na bydlení.

A zpátky k situaci zpožděného vyplácení ošetřovného. Podle našich čísel se během koronakrize stejné množství samoživitelek, které žádaly o pomoc stát, obrátilo se žádostí o pomoc na neziskové organizace. Důvod? Asi jim nic jiného nezbývalo.

Jaký dopad bude mít celá tato situace?

Osobně si myslím, že jsme pouze na začátku celého problému. Jak jsem zmiňovala, jedna třetina se musela během posledních měsíců zadlužit, což představuje významné riziko dluhové spirály. Takže pokud rodiče samoživitelé patřily již dříve k ohrožené sociální skupině, jejich situace bude příští měsíce ještě náročnější.

Obrátily se na vás i ženy, které nemají už ani na jídlo pro děti...

Ano, tento problém řešíme od začátku a během koronakrize jsme jako nezisková organizace pomohli celkovou částkou dosahující jeden milion korun, což je pro nás rekord. Tohle jsme mohli zrealizovat jen a díky solidaritě lidí, našich dárců, kteří nezůstali lhostejní a pomáhali ze všech sil, za což jim dlužím velké poděkování. Osobně jsem za celou dobu této práce nikdy nezaznamenala tak enormní vlnu solidarity.

Jsou to skutečně oběti nebo ženy, které neumí hospodařit?

Linka, že samoživitelka bez úspor je člověk, který neumí hospodařit, je velmi zkrácená a vlastně pohodlná. Je snadnější někoho odsoudit než nahlédnout pod pokličku a zjistit, že ne vždy jsou věci takové, jak se na první pohled zdají.

Samoživitel je člověk, který je na děti sám. Má omezené možnosti v rámci zaměstnání, musí ho vždy skloubit se školkou, školou, péčí o děti. Na trhu práce si nemůže vybírat, co by rád dělal, ale je rád za každou příležitost, která mu dovolí tyto dvě věci skloubit. Daní za to je ne vždy odpovídající finanční ohodnocení.

Takže člověk je většinou rád, že mu ta základní matematika vychází. No a pak přijde situace, jako byla koronakrize a začíná být problém, protože rodič nemá na výběr, nemůže do práce a musí být doma s dětmi a dostane pomoc ve výši 60 procent. Myslíte, že je to jeho vina, že neumí dobře hospodařit?

Které jsou nejohroženější?

Obecně jsou z mého pohledu ohroženi rodiče samoživitelé s nejmenšími dětmi, které potřebují jejich maximální péči. To jsou maminky primárně na mateřské a rodičovské dovolené neboli rodič, který nemá moc možností, jak svou finanční situaci objektivně zlepšit.