Zaručit se Smartwings bude levnější, krach by stál 1,2 miliardy, řekl Hamáček

„Mně přijde logické snažit se o to, aby to stát stálo co nejméně. A pokud si můžeme vybrat, zda zaplatit 1,2 miliardy, nebo zaručit se za nějakých 800 milionů, tak mi logičtější přijde zaručit se za nějakých osm set. Tu 1,2 miliardy nám už nikdo nevráti,“ prohlásil Hamáček před jednáním vlády.



„Situace se podstatně posunula. Na začátku tady byly nápady, že stát celou společnost převezme nebo odkoupí, s tím jsme souhlasit nemohli. Teď se to dostalo do reálnější polohy,“ uvedl předseda ČSSD a ministr vnitra.

Aktualizujeme.