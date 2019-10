Zálohované výživné by mělo být minimálně tisíc korun, navrhuje Maláčová

Podmínky pro vyplacení zálohovaného výživného státem mají být podle Maláčová tři. „Výživné nedostal rodič pečující o dítě minimálně dva měsíce po sobě, je podána žádost na exekuci a dítě si plní povinnou školní docházku,“ popsala ministryně.

Maláčová připomněla, že její záměr, se kterým počítá i programové prohlášení vlády, už jednou lídři ANO a ČSSD podpořili. A to v březnu, kdy se obě vládní strany dohodly, že náklady nesmí překročit 1,2 miliardy korun. „Celkové náklady budou 876 milionů ročně. Předpokládáme, že ročně podpoříme 24 tisíc dětí,“ uvedla ministryně.

„Navrhuji, aby si neplatiči své dluhy odpracovali prostřednictvím veřejně prospěšných prací,“ řekla Maláčová. O jejím návrhu bude večer ještě jednat koaliční rada špiček ANO a ČSSD.



Rodič, jehož dítě bude mít na výživné právo, si podle ministryně na Úřadu práce požádá o zálohované výživné a až úřad žádost vyřídí, přidá se k rodiči a společně budou vymáhat výživné na neplatiči,“ popsala ministryně práce a sociálních věcí, která řekla, že se inspirovala na Slovensku. Odhadla, že se podaří od neplatiče vymoci asi deset procent dlužného výživného.



Zopakovala nápad, s nímž přišla v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi, že daňová sleva na nepracující manželku či manžela by měla být jen pro ty, kteří pečují o děti, starší příbuzné či postižené. Tím by stát ušetřil asi dvě miliardy korun ročně, které by mohl použít právě na zálohované výživné.