První den testování žáků: pozitivní výsledky jsou vzácnost, hlásí školy

Většina testováním prošla 1. září, na prvňáčky čeká o den později. Znovu se bude testovat 6. a 9. září. Podle výsledků pak ministerstvo rozhodne o dalších termínech.

„Máme téměř 500 otestovaných žáků, 22 bylo pozitivních. Z toho 7 bylo v jedné třídě, 7. ročníku. Jinak jsou další pozitivní napříč ročníky,“ uvedl ředitel Základní školy Jižní předměstí Bohumil Nosek.

Jak dodal, rodiče si tyto žáky vyzvedli a nyní mají kontaktovat hygienu a dětského lékaře.

Jednomu žákovi ze 430 vyšel pozitivní test v brněnské základní škole v Hroznové ulici. Škola žáka poslala do izolační místnosti, kde vyčkal do příjezdu rodičů. „Bylo to vůbec poprvé, co u nás někomu vyšel pozitivní test,“ podotkl ředitel školy Luděk Balcařík. „Naštěstí teď na PCR musí jen tento jeden žák, v dalších dnech v případe pozitivního testu to bude komplikovanější,“ dodal.



Na gymnáziu a obchodní akademii Bučovice měli pozitivní záchyty tři v jedné třídě. „Studentům jsme antigeny udělali raději dvakrát a pokaždé jim jednoznačně vyšly pozitivně,“ popsal ředitel Jaroslav Honza.

Pozitivně naladění a negativní

Každé dítě s pozitivním antigenním testem je zároveň posláno na potvrzovací PCR. Pokud i ten vyjde pozitivně a pokud byl odebrán hned 1.­ září, do karantény půjde jen tento žák, případně jeho rodina. V dalších vlnách testování se může stát, že v karanténě skončí celá třída.

U většiny oslovených škol nicméně pondělní antigenní testy ukázaly negativní výsledky u všech testovaných. To se například stalo v Základní a Mateřské škole Hrádek na Rokycansku.

Z 206 dětí nikdo pozitivní není. Testování také neprovázely žádné komplikace, uvedla zástupkyně ředitelky Hana Vimrová. Plně očkované jsou podle ní dvě děti.



„Všichni jsme pozitivně naladění s negativním testem,“ uvedla ředitelka ZŠ Mendelova na Praze 4 Martina Thumsová. Její školní lavice v letošním roce přivítaly zhruba 750 žáků, část z nich již byla naočkovaná. „Přesvědčili jsme v některých třídách žáky, kteří jsou očkovaní, aby se první den otestovali,“ dodala ředitelka.



Na Odborném učilišti, praktické škole, základní škole a mateřské škole Příbram ředitelka Pavlína Caisová uvedla, že testovali 152 dětí. Nikdo z nich nebyl pozitivní. Statistiku, kdo je očkovaný, škola nevede, ale Caisová odhaduje, že to je zhruba 20 procent dětí.



Žádné pozitivní záchyty neměla ani střední škola v Kroměříži. „Z testovaných 480 žáků bylo nula pozitivních,” shrnula ředitelka Střední školy hotelové a služeb Kroměříž Ivana Hašová

Podobná situace panovala i v jiných krajích a školách. „Pozitivní nebyl nikdo a během testování jsme nezaznamenali žádné komplikace,” uvedla ředitelka Základní školy Pardubice na Benešově náměstí Ema Jičinská.

„Někteří ze žáků se na testování nedostavili, většinou z důvodu dovolené nebo povinné karantény po návratu z rizikových zemí, kvůli odmítání testů však nikdo,” dodala.

Její základní školu navštěvuje 675 žáků, testováním dle slov ředitelky prošli všichni kromě několika chybějících, osmi očkovaných, pěti, které měly potvrzení o prodělání nemoci, a 85 žáků první třídy, které testování čeká ve čtvrtek.



Bez zpěvu a tělocviku

Žáci, kteří se nenechají testovat ani nedoloží jinak bezinfekčnost, budou muset nosit roušku či respirátor i při výuce, nebudou smět cvičit v tělocvičně a zpívat. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenční výuky.

Podle ředitelů oslovených škol však s ničím takovým první den problém nebyl. „Celkově máme 534 žáků, dva z nich měli průkaz o prodělání nemoci, 192 se nechalo očkovat, sedm si přineslo test z odběrového místa a zbytek se otestoval ve škole. Nikdo test z jiných důvodů neodmítl a všichni byli negativní,” shrnul výsledky Jan Štěrba ředitel gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové.



U následujícího testování tak nepředpokládají žádné problémy. Podle ředitele Gymnázia Šumperk Milana Macečka většina studentů současná pravidla přijímá. „Ani loni to nedělalo žádný problém. Objevilo se pár jednotlivců, ale ti se dali spočítat na prstech jedné ruky,“ popsal.

I u nich testování ukázalo pouze negativní výsledky. Kolik žáků mělo očkování nicméně nedokázal říct, škola teprve data dávala dohromady.

Testování a další hygienická opatření proti covidu-19 mají podle vlády omezit šíření nákazy, aby se školy nemusely zavírat. Loni v září se po zahájení školního roku epidemie prudce zhoršila, takže v říjnu žáci museli přejít v celé ČR na výuku na dálku, na které strávili několik měsíců. Vládní i opoziční politici v uplynulých týdnech opakovali, že je potřeba opakování takové situace zabránit, a to kvůli vzdělávání i sociálnímu vývoji a psychice dětí.

Část škol čeká na výsledky PCR testů

Řada škol si zajistila přesnější PCR testy, jejichž výsledek se bude vyhodnocovat v laboratoři, a žáci se ho tak dozví až ve čtvrtek. Pro testování PCR metodou se rozhodly například Základní škola Petřiny-sever v Praze 6 a Základní škola Strossmayerovo náměstí v Praze 7. Testování tam podle ředitelů nikdo neodmítl, takže nikdo z žáků nebude muset ve výuce nosit roušku.



„Některé děti si přinesly výsledky testů z veřejných testovacích míst, ale to není problém,“ řekla ředitelka ZŠ Petřiny Jana Kindlová. Testování PCR testy zvolila i ZŠ Františky Plamínkové, která si ve spolupráci se svým zřizovatelem, radnicí Prahy 7, zajistila neinvazivní plivací testy.

Na výsledky PCR testů čeká zatím také Malostranská základní škola a gymnázium v Praze 1. Podle ředitele Tomáše Ledvinky by měly být k dispozici ve čtvrtek ráno, kdy se zase budou testovat žáci prvních tříd. Dnes se otestovali všichni starší žáci až na jednoho, jehož rodiče protiepidemická opatření odmítají, řekl ředitel.