Deltu zvládá většina bez příznaků, covid u hospitalizovaných je i náhoda

Vývoj počtu pozitivních případů stále ukazuje, že epidemie v současnosti zpomaluje. „Epidemická situace je stabilizovaná, většina regionů registruje méně než 12,5 nových případů nákazy na 100 tisíc obyvatel za týden. Žádný z regionů v zátěži nekontrolovaně neroste,“ píše ÚZIS v souhrnné zprávě.



V případě pozitivních výsledků testů hygienici zkoumají, jestli mají lidé příznaky onemocnění. Z více než 70 procent ale lidé žádné příznaky nevykazují. „Celkový podíl zachycených symptomatických případů setrvale klesá až pod 30 procent,“ uvádí ÚZIS.



Zhruba tři čtvrtiny lidí zachycených s nákazou jsou neočkovaní, což fakticky znamená, že většina zvládá koronavirus svou přirozenou imunitou, nikoli posílenou vakcínou. Jde ovšem vesměs o mladé. Tři čtvrtě registrovaných nakažených v srpnu jsou ve věku od 12 do 29 let.

V letních měsících se počet hospitalizovaných s koronavirem pohybuje kolem padesáti. Za nižším číslem je podle názoru statistiků zvyšující se počet očkovaných lidí. „Počet nově nakažených potenciálně zranitelných pacientů je stále nízký a stejně tak i zátěž nemocnic. Jde o efekt postupující vakcinace,“ soudí ÚZIS.

Na oddělení JIP nastoupila v průběhu posledního týdne desítka lidí. Celkově byly na v těchto jednotkách s covidem dvě třetiny lidí ve věkové skupině od 65 let výše. Prakticky u všech, včetně mladších ročníků, šlo o případy spojené s dalšími chronickými onemocněními.

Denně se jedná o jednotky případů, nejvíce za jeden den nastoupili v průběhu dvou týdnů do nemocnice s intenzivní péčí čtyři nakažení. Na umělou plicní ventilaci zdravotníci za uplynulé dva týdny připojili sedm pacientů, čtyři byli starší 65 let.

Hospitalizovaní bez příznaků

„Průměrně je teď přijímáno do nemocnic denně asi pět pacientů s covidem. Řada z nich má hlášen lehký průběh, nebo dokonce asymptomatický. To znamená, a můžeme dovozovat, že třeba přišli do nemocnice s nějakým jiným zdravotním problémem, a přitom se zjistilo při testu, že jsou pozitivní,“ řekl v rozhovoru pro Novinky.cz z minulého týdne ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.



Někteří pacienti jsou evidováni jako „covidoví“ i třeba proto, že měli úraz. Covid u nich odhalily testy až později v nemocnici. To se týká právě mladých pacientů.

Ve druhém případě jsou bezpříznakovými pacienty lidé, kteří jsou hospitalizovaní dlouhodoběji. Jedná se například o onkologické pacienty, kteří se koronavirem nakazí v průběhu hospitalizace.

Dušek před týdnem nevyloučil podzimní rizikový vývoj, v říjnu a listopadu očekává nárůst nových případů. Nebude ale strmý, srpnová čísla jsou podle něj pozitivní. Vypadají podle něho lépe než loni koncem prázdnin.



V Česku je podle dat ÚZIS stále asi 533 000 lidí ve věku nad 65 let, kteří nejsou očkováni. Z toho zhruba 97 000 prodělalo onemocnění a chrání je imunita. „Máme tu asi 440 000 lidí v relativně vyšším věku, kteří mají potenciál k tomu, aby byli nakaženi. Vážnější stav lze očekávat u 50 až 60 procent z nich,“ poznamenal Dušek.



Ministerstvo zdravotnictví mezitím pokračuje v kampani za dosažení kolektivní imunity. Podle resortu zbývá proočkovat zhruba 9 procent populace ke kolektivní imunitě.

Její smysl je nicméně zpochybněn tím, jak se zmutovaný koronavirus dál šíří. Ukazuje se totiž, že nákazu mohou v podstatě stejnou měrou přenášet jak neočkovaní, tak očkovaní. Navíc očkovaným, leč stále rizikovým lidem účinnost vakcín v čase klesá. Podle některých studií už po pěti až šesti měsících od uzavření očkování – tedy většinou po druhé dávce.

Vláda v pondělí schválila proto třetí očkování proti covidu s doporučením, aby se mu podrobovali lidé ve věku nad 60 let. Jako hranici nicméně stanovila osm měsíců po druhé dávce vakcíny. Registrace k přeočkování třetí dávkou bude spuštěna 20. září.