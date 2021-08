Ani nejrizikovější scénář nepočítá s uzavírám služeb a obchodů, uvedl Vojtěch

Tento graf jsem si připravil na Primu do Partie, kde budu od 11. Je to jasný argument všem, kteří pochybují o účinnosti vakcín. Ukazuje počet vážných průběhů na Covid v Izraeli. Tmavě zelení jsou plně očkovaní, světle zelení částečně očkovaní a to modré - to jsou nenaočkovaní. https://t.co/pSG7GpN6qQ