První školní den. Žáci se bojí pětek, rajské a také, že roztaví dům

Žáci základních škol se postupně do lavic vraceli letos 12. dubna, kdy se zpřístupnil první stupeň. Od 3. května se vrátili žáci druhého stupně, a to hned v několika krajích. Až 24. května se otevřely všechny základní a střední školy. Někteří tak téměř rok neseděli v lavicích.

Že podobná situace nastane i v letošním školním roce, se bojí jak žáci základních škol, tak i středních či gymnázii. Největší strach však mají maturanti.

Těch se redakce iDNES.cz ptala, zda jsou připraveni na to, že by letošní maturitní rok strávili odkázáni na distanční výuce.



Distanční výuka vede k prokrastinaci

„Nejsem a modlím se, že na to nedojde. Vidím, jak neúčinné to bylo v minulém roce a jaký negativní dopad to mělo na mém učení a znalostech. Nemohu si takovou ztrátu dovolit v maturitním ročníku,“ uvedla pro iDNES.cz osmnáctiletá Anna z pražského gymnázia.

Anna také přiznala, že doma má například problém se soustředit tolik jako ve škole. „Je to málo efektivní a hlavně distanční výuka vede k ohromné prokrastinaci. Všechno je zajímavější než poslouchat učitele, co mluví do kamery. Potřebuji dohnat ztráty z minulého roku, ne je ještě více prohloubit,“ zdůraznila letošní maturantka.



Naopak gymnazista Tomáš z Prahy přiznává, že by mu výuka vyhovovala spíše doma. „Na druhou stranu se těším na to, že se zaběhnu do nějaké rutiny a budu mít volnočasové aktivity. Všechno má své pro a proti, ale štve mě, že se ve škole bude hodně testovat a bude to hodně přísné,“ neskrýval obavy Tomáš, ten však současně doufá, že i při zhoršení situace k uzavření škol už nedojde.



Podle svých slov se do škol nejvíce těší žáci základních škol, především pak prvňáci. Třeba sedmiletý Matěj Lundák z Českých Budějovic se nemůže dočkat svého největšího kamaráda ze školky a taky paní učitelky. „Bude to moc zajímavé. Číst i psát už umím. Co ještě neumím, je psát malá psací písmenka, to se musím naučit,“ pyšní se prvňáček Matěj.

Jsme připraveni na cokoli, říká ředitel školy Pedagog Roman Polda, který šestnáct let vede největší základní školu v Královéhradeckém kraji, těsně před začátkem školního roku říká, že jsou ohledně epidemie covidu připraveni na jakýkoliv vývoj. Opatření podle něj nejvíce dopadla na školáky ve vyšším druhém stupni. Od ministerstva školství dostaly školy manuál týkající se opatření proti šíření koronaviru. Je z vašeho pohledu všechno jasné?

V manuálu je spousta doporučení, ale v zásadě se neliší od podmínek, které jsme měli v červnu. Školy, děti, rodiče ani učitelé se tohoto manuálu neleknou. Co říkáte na kombinovanou výuku, kterou budou některé základní a střední školy testovat?

Myslím si, že může být zajímavá pro určitý okruh rodičů, pro většinu však nikoli. Chodí do práce a je problém zajistit, aby běžné dítě bylo doma samo zodpovědné za svoji práci. Hodí se to pro žáky, kterým vyhovovala distanční výuka. Ne každý se ve třídě cítí zrovna skvěle, řada z nich jsou introverti. Dovedu si představit, že se to pro některé bude hodit. Jaký očekáváte další vývoj a jak se na něj připravujete?

Jsme připraveni na cokoli. Umíme učit úplně stejně jako před pandemií, v což doufáme, ale i kombinovaně i distančně. Technicky jsme naprosto připraveni, ale to jsme byli i dříve. V každé třídě máme interaktivní projektor s kamerami, vloni jsme každého učitele vybavili vlastním notebookem. Jak z vašeho hlediska dopadla dosavadní opatření na žáky? Co vás nejvíce překvapilo a jak se podle vás změnili?

Pro mě bylo největší překvapení, že to nejvíce dopadlo na děti v pubertě, tedy na vyšším druhém stupni. V běžném režimu se daří jejich prohřešky průběžně řešit napomenutím, to je zcela normální. Ovšem když se po pauze vrátily do školy, byly jak utržené ze řetězu. Přišlo mi, že ta děcka byla nesocializovaná. Tolik problémů s porušováním zásad a pravidel jsme nikdy neměli. Co bylo pro vás během pandemie nejtěžší?

V zásadě všechno. Na pomyslném kapitánském můstku parníku jsem musel točit doprava, doleva, vyhýbat se ledovým krám. Někdy nejde reagovat tak rychle, jak si myslí laická veřejnost a někdy i ministerští úředníci. Nemohou nám poslat manuál ve čtvrtek s tím, že v pondělí jdou všechny děti do školy. To je otázka několika dní příprav. Ale vždycky jsme všechno zvládli, i v tom největším tlaku.

A co byste doporučil rodičům?

Aby si nemysleli, že když dítě něco neví, že to nebude vědět. Rodičům prvňáčků říkám, že když jejich Baruška nebude v listopadu umět „áčko“ a Pepíček ano, ještě to neznamená, že bude horší. Každý máme své tempo, ale všichni jsme se to „áčko“ naučili. Je třeba nad tím nezoufat a netlačit na děti proto, že jim něco právě nejde. Stanislav Ďoubal Ředitel Základní školy Štefánikovy v Hradci Králové Roman Polda (24.8.2021)

Další prvňáček Tomáš Pleskač přiznal, že do školy se asi netěší. „Všechno bude těžší. Těším se na to, jestli budeme dělat chemika - budu mít nějakou tekutinu, která roztaví kov. A tu si pak vezmu domů a roztavím dům,“ přiznal své další plány šestiletý Tomáš. Jeho maminka však vzápětí dodala, že Tomáš rád míchá lektvary, a tak dostal dětskou sadu se zkumavkami a brýlemi.



Prvňáček: Pětku nemám rád

Čerstvý prvňáček však od školy očekává, že se naučí rychle psát. Naopak obavy má z pětky. „Pětku nemám rád. A že budeme mít rajskou polévku, tu nesnáším. A fazole a čočku a vejce na bílo,“ dodal Tomáš.

Z pětky má strach i prvňáček Šimon Jílek. „Do školy se těším nijak, protože nechci dělat úkoly,“ přiznal Šimon.

To čerstvý školák z Olomoucka Hugo Beneš se těší na nové kamarády. „Čekám, že tam budou dřevěné stoly a všude to bude barevné. Mám obavy, že tam mohou být zlobivé děti, které by mi mohly vzít batoh. Toho se bojím,“ přiznal Hugo.



Kryštof, který právě nastupuje do čtvrté třídy, má obavy, že i letos bude distanční výuka. „Nejnáročnější bylo, když se to sekalo (připojení pozn. red.) To se pak člověk lehko ztratil,“ řekl Kryštof, který si však myslí, že i přesto zvládl distanční výuku dobře.