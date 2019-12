Žádné daně mladým a dotované cestování. Nápady ODS kritizují sami straníci

Je to teprve šest týdnů, co občanští demokraté představili své nové programové priority, které sepsali do brožurky s názvem Země, která vítězí. Jenže už nyní se proti některým nejviditelnějším tezím zvedá vlna odporu. Kupodivu z řad ODS.



Po pár týdnech tak vůbec není jisté, zda bude ODS toto opatření prosazovat. Návrh se totiž nelíbí ani některým z jejích řad. Tvrdě ho kritizuje například Martin Kuba. Bývalý ministr průmyslu a první místopředseda strany, jenž ji po pádu Petra Nečase krátce vedl. Dnes člen výkonné rady ODS.

„Když nedávno ODS představovala nový program, musím se vám přiznat, že jsem v některých chvílích trochu trpěl,“ napsal Kuba na Facebook.

Udženija se na Twitteru jeho výhradám vysmála. Podle šéfa poslanců Zbyňka Stanjury však jde pouze o nápad, o kterém ještě budou diskutovat.

Kromě příklonu k zelené politice občanští demokraté v novém programu zaujali především návrhem na plošné odpuštění daní mladým lidem do šestadvaceti let. Autorka návrhu – první místopředsedkyně Alexandra Udženija – by navíc čerstvě osmnáctiletým chtěla umožnit až měsíc cestování po Evropě zdarma. Jízdenky by za ně platil stát.

Při nápadu snížit daně mladým lidem se občanští demokraté inspirovali v Polsku. Tamní vláda toto opatření zavedla letos v létě s tím, že daňová úleva platí jen pro mladé do šestadvaceti let, kteří si ročně vydělají méně než v přepočtu půl milionu korun. Občanští demokraté ve svém programu ale žádnou takovou hranici nemají.

Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija

Mladí se mohou zamilovat

Že by stát mohl platit čerstvě osmnáctiletým lidem jízdné po Evropě, před časem zase navrhovala Evropská unie. ODS byla tehdy proti. Nyní v tom Udženija ale žádný rozpor nevidí.

„Tehdy nebylo jasné, kdo má na jízdenku nárok. Systém byl komplikovaný,“ vysvětlila před časem Hospodářským novinám. Stejně tak první místopředsedkyně neviděla rozpor ani v tom, že občanští demokraté kritizovali vládu Andreje Babiše za 75procentní dotování jízdného ve vlacích a autobusech pro studenty a seniory.

„Měsíční plně hrazená jízdenka pro všechny osmnáctileté v jednom roce by rozpočet stála maximálně 1,67 miliardy korun. Nejde tedy o závratnou částku. Nenabízíme dárek zdarma. Kdo chce, měl by mít možnost jet do Evropy, poznat její rozmanitost a jak se žije jinde, seznámit se tam s lidmi, nabrat pracovní kontakty nebo se třeba zamilovat,“ poznamenala Udženija s tím, že i oni by jízdenky chtěli dotovat z pětasedmdesáti procent.

Především do návrhu na osvobození od daní pro lidi pod šestadvacet let, který by podle Udženiji byl pro „mladou generaci usnadněním startu do života“, se teď na sociální síti tvrdě pustil Martin Kuba. Bývalý první místopředseda a po pádu Petra Nečase také krátce faktický šéf ODS, který je členem výkonné rady, tedy širšího vedení ODS.

Bývalý krizový předseda ODS Martin Kuba

Kuba: Trpím jako za Nečase

„Když nedávno ODS představovala nový program, musím se vám přiznat, že jsem v některých chvílích trochu… jak to říct... trpěl,“ napsal Kuba na Facebook. „Vybavily se mi doby Petra Nečase, kdy jsme dělali kroky, o kterých hodně z nás nebylo úplně přesvědčeno, že do programu ODS patří, ale mlčeli jsme, abychom neoslabovali předsedu a nenarušovali stranickou jednotu atd. Což bylo nakonec k ničemu a podle mě to byl i jeden z důvodů, proč se ODS dostala na samou hranici volitelnosti a bojovala o přežití,“ dodal s tím, že teď se cítí stejně.

Ve svém příspěvku pak návrh Udženiji na osvobození mladých do šestadvaceti let od daní úplně ztrhal.

„Považuji tenhle návrh za špatný, a má-li být ODS liberálně konzervativní stranou s ekonomickou kompetencí, tak takový bod do programu samozřejmě nepatří,“ uvedl Martin Kuba.

„Jsem pravičák a myslím si, že žádná společnost nemá připustit, aby se mladí, zdraví, pracující lidé, nepodíleli na jejím společném fungování. Vždyť je to šílená myšlenka. Těžko si představit, že by v nějaké pravěké tlupě připustili, že mladí muži a ženy nemusí pracovat a starat se o přežití všech,“ doplnil s tím, že to považuje za „nespravedlivé vůči starší generaci“.

Člen výkonné rady ODS a bývalý ministr průmyslu a obchodu Kuba přidal i další argument proti návrhu první místopředsedkyně Udženiji. „Pokud by se týkal i podnikatelů, může se stát, že řada firem se bude přepisovat na mladé, protože ti nebudou muset danit nic. Myslím, že je tu řada nedořešených otázek na to, abychom to představovali jako jedno z hlavních hesel kampaně,“ poznamenal s tím, že v tom nevidí „nic konzervativního ani nic pravicového“ a on je pravičák.

„Je to jen nápad“

Právě za tuto poznámku se mu na svém twitterovém účtu Udženija vysmála. „Jsem pravičák, a proto chci, aby lidi platili daně. Strop,“ napsala v reakci na Kubův příspěvek. Přidala ještě symbol se šipkou vzhůru a slovem „top“, smajlíka a hashtag #HlavneZnatSveHodnoty.

Faktem ale je, že smát se nakonec může Kuba. Po vývoji posledních dní totiž vůbec není jasné, zda před měsícem a půl zveřejněný program ODS Země, která vítězí platí ve všech bodech. Včetně zproštění od daní pro mladé do šestadvaceti let.

Pro Seznam.cz ho totiž zpochybnil i šéf poslaneckého klubu a jeden z hlavních ekonomických expertů strany Zbyněk Stanjura. „To je nápad, který vzešel z našeho programového týmu pro sociální a prorodinnou politiku. Já to ještě nepovažuji za definitivní, ještě o tom budeme diskutovat,“ řekl s tím, že se mu návrh také nelíbí.

A nijak zvlášť nadšen z návrhu podle informací z ODS není ani předseda Petr Fiala.