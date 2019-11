Rozpočet by mohl být podle ODS přebytkový. Ukázala, kde našla 46 miliard

13:52 , aktualizováno 14:20

V návrhu státního rozpočtu by šlo podle opoziční ODS ušetřit až 46 miliard korun. Kde by škrtala, představili předseda strany Petr Fiala a lídr poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Ve Sněmovně nejsilnější opoziční strana by šetřila například příspěvcích státu do kosmických aktivit, na dotacích agrokomplexům či na slevách na jízdném.