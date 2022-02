Odborníci opět volají po dvojí úrovni maturit či absolventských pracích

Co think-tank Vzdělávání21 navrhuje: Dvě cesty pro ověření kompetencí - pro výkon povolání a ověření kompetencí jako předpoklad ke studiu na VŠ . Maturant by si mohl vybrat, zda vykoná úspěšně společnou i profilovou část maturity, po nichž si bude moct podat přihlášku na VŠ, nebo složí profesní maturitní zkoušku a tudíž vykoná profilovou část maturity. Profesní maturitní zkouška ověří dovednosti a kompetence pro výkon daného povolání.

Ve společné části budou studenti konat zkoušky formou didaktických testů - z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, nebo matematiky.

Součástí profilové zkoušky bude písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Maturant prokáže, že se umí srozumitelně vyjadřovat, zformulovat myšlenku, podpořit svůj názor věcnými argumenty, a to s využitím bohaté slovní zásoby.

Na gymnáziích zůstane možnost konat maturitní zkoušku formou maturitní práce a její obhajoby. Maturitní práce by prokázala připravenost maturanta ke studiu na vysoké škole.

Na odborných školách by žáci konali absolventskou práci a její obhajobu.

Ústní zkoušky budou i nadále probíhat formou strukturovaného rozhovoru .

. Talentovaní žáci by mohli mít možnost složit část maturitní zkoušky kdykoliv v průběhu středoškolského studia; TT dále podporuje nahrazování zkoušky z cizího jazyka mezinárodním certifikátem.