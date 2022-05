Obdělávala jsem pole, zkoušky neřeším, říká hodiny před maturitou studentka

„Snažím se zkoušku z hlavy vytěsnit, nemyslet na ni. Když myslím na zkoušky, jsem při nich vždy nervózní a dělám chyby,“ vysvětluje netradiční způsob trávení posledních hodin před didaktickým testem z angličtiny studentka. Ta končí Střední odbornou školu pro administrativu Evropské unie, obor provoz diplomatických služeb.

V neděli, poslední den před zkouškou, tak místo opakování slovíček či gramatiky nazula holiny a vyrazila s babičkou na rodinné pole. „Obdělávaly jsme ho, brzy se budou sázet brambory. Poté jsem se byla projít,“ sdělila redakci iDNES.cz.

Nezvyklou aktivitu zdůvodnila mimo jiné tím, že přípravu na didaktické testy dělala poctivě ve škole, kromě toho se připravovala doma. Den před zkouškou ale potřebuje dopřát hlavě klid.

Na matematiku si nevěří

Devatenáctiletá maturantka říká, že má sice matematiku ráda, na zkoušku z dospělosti si ji ale raději nezvolila. „Během dvou let nám změnili učitele, navíc za covidu-19, takže si na matiku nevěřím,“ zdůvodnila svoji volbu angličtiny. Řadí se tak mezi 56 tisíc dalších středoškoláků, kteří po cizím jazyku sáhli.

Zároveň tím potvrzuje trend několika posledních let, že maturanti raději volí angličtinu nebo jiný cizí jazyk, protože mají i díky lépe nastaveným podmínkám vyšší šanci na úspěch. To se o matematice říct nedá.

Termíny maturitních zkoušek 2021/2022 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022 Společná část (didaktické testy): 2. května: matematika a anglický jazyk 3. května: český jazyk a literatura 4. května: matematika rozšiřující; francouzský, německý, ruský a španělský jazyk Zkoušky profilové části lze konat v období od 16. května do 10. června 2022.

Krupková si ve čtvrtém ročníku navíc udělala Cambridgeské zkoušky (mezinárodně uznávaná zkouška z angličtiny, díky níž má absolvent potvrzené dosažení určité úrovně, pozn. red.) a získala certifikát, díky kterému je osvobozená od ústní zkoušky z tohoto předmětu.

„Bylo mi jedno, jestli zkoušku budu dělat nebo ne. Spíš jsem si říkala, že když v životopise máte napsaný certifikát s dosaženou úrovní, vypovídá to víc než samotná maturita,“ míní. Už v úterý čeká studentku, která má podané přihlášky na VŠE na oborech diplomacie a arts management, didaktický test z českého jazyka a literatury.

„Výsledky didaktických testů budou školám zveřejněny 15. května. Žáci je od ředitelů obdrží nejpozději následující den,“ říká ke zkouškám mluvčí Cermatu Marek Lehečka, který má písemné maturity na starosti. Tedy v den, od kterého je možné skládat profilovou (ústní) část maturit.

Myslí na ústní zkoušky a napsanou slohovku

Zatímco o didaktických testech nechce Krupková ani slyšet, na ústní zkoušky se začala v průběhu nedělního večera postupně připravovat. „Učila jsem se už národní hospodářství. Přípravu mám stejnou jako na klasické zkoušení, ale začala jsem dřív a z pozvolna, abych toho neměla potom moc,“ vysvětluje.

Anna Krupková, studentka a elévka iDNES.cz V devatenácti letech nastoupila do redakce iDNES.cz na pozici elévky, v minulosti pracovala na stejné pozici pro Lidovky.cz a některé její texty vycházely i v Lidových novinách. Kromě toho dokončuje studium provozu diplomatických služeb na Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie. Díky svým zkušenostem z mediálního prostředí dovolila nahlédnout do svého soukromí během maturity. Diplomacii by se ráda věnovala i po střední škole. Podala si na ni přihlášku na Vysokou školu ekonomickou v Praze. Na téže škole si dala přihlášku ještě na arts management.

Protože studuje střední odbornou školu a ne gymnázium, má za sebou kromě slohových prací, jejichž výsledek prozatím nemá, i praktickou zkoušku.

„Čekala jsem, že budu moct psát na slohovce článek, ale ten mi tam bohužel nedali, tak jsem psala vyprávění. Praktické zkoušky byly z diplomatického protokolu a veřejné správy. Diplomaťák (diplomatický protokol, pozn. red.) ještě netuším, ale z veřejné správy mám jedničku,“ těší ji první zprávy. Na ty další si ještě bude muset počkat.

Aktuálně se maturitní zkouška skládá ze společné a profilové části. Ve společné studenti píšou slohové práce z češtiny (a v případě výběru angličtiny či jiného cizího jazyku namísto matematiky i sloh z cizího jazyka), v profilové pak maturují z češtiny, angličtiny a předmětů, které si zvolí. Na odborných školách se skládá i praktická zkouška

Přesto například think-tank Vzdělávání21 Univerzity Karlovy, vedený odborníky ze školství, usiluje o rozdělení maturitní zkoušky na dvě úrovně. Profesní, po níž by studenti mohli do zaměstnání a v případě, že by maturitu nezvládli, by získali potvrzení o absolvování školní docházky a praxe. Druhá, studijní, by pak sloužila jako vstupenka ke studiu na vysokou školu.