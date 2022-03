Matematika je moc těžká, z angličtiny prolezu. Maturanti volí snazší cestu

Větší využití při následném studiu či uplatnění v profesním nebo osobním životě. Jedna z motivací studentů, aby místo matematiky zvolili při maturitě angličtinu či jiný světový jazyk (němčinu, francouzštinu, ruštinu nebo španělštinu). Dalším častým argumentem mladých je, že věří, že ve zkoušce z jazyka uspějí s větší jistotou.

„U ústní zkoušky jsem vždy schopný něco říct a u slohu něco málo na tu čtyřku přinejhorším napíšu,“ má jasno o své volbě Jan M. z Ostravy. A právě Moravskoslezskému kraji patří třetí místo (83,3 %) v podílu volby angličtiny coby volitelného předmětu druhé povinné zkoušky. Před ním jsou už jenom Zlínský (84,2 %) a Liberecký kraj (84,8 %).

Naopak o matematiku mají největší zájem maturanti v hlavním městě – tam se pro ni rozhodlo 20,7 %, následuje kraj Jihočeský (19,2 %) a Vysočina (19 %).

Celkem letos maturuje téměř 77 tisíc studentů (z toho 71,9 tisíc jsou prvomaturanti), angličtinu si zvolilo 56 tisíc mladých, kteří zkoušku z dospělosti absolvují hned v prvním možném termínu.

Pro výpočty a logické úlohy se rozhodlo 11,8 tisíc studentů. Zatímco v případě angličtiny jde za jedenáct let o nárůst o bezmála devět tisíc zájemců, matematika za stejné období ztratila asi 27 tisíc maturantů. V daném období se navíc počet škol s maturitním obory snížil z 1264 na 1106.

Maturitu z matematiky by zvládl i žák základky

Podle Eduarda Fuchse, předsedy Společnosti učitelů matematiky, hraje prim skutečnost, že zkouška z jazyků má mnohem mírnější hodnocení. Pokud by se podle něj hodnotila stejně jako v matematice, neúspěšnost by byla vyšší. Přesto si nemyslí, že by maturita z jeho předmětu byla náročná.

„Úroveň tohoto testu je ve srovnání se státy, s nimiž se má smysl poměřovat, ostudně nízká a opakovaně se ukazuje, že na minimální potřebné úrovni jsou schopni tento test zvládnout i dobří žáci základní školy,“ tvrdí Fuchs.

Částečně za pravdu mu dává i předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček. „Určitě převládá cizí jazyk. Studenti mají pocitově dojem, že angličtina je pro ně jednodušší. Když se podíváte na nastavení náročnosti zkoušky z matematiky a cizího jazyka, tak cizí jazyk je z mého pohledu nastaven na nižší úroveň než matematika,“ přemítá Zajíček.

Trochu odlišný pohled na celou záležitost má Fuchsova zástupkyně Naďa Vondrová. „Mnozí se na vysoké škole matematice nechtějí věnovat, mohou také cítit, že pro ně cizí jazyk bude užitečnější,“ říká.

Termíny maturitních zkoušek 2021/2022 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022 Společná část (didaktické testy) se bude konat 2. - 4. května 2022. 2. května: matematika a anglický jazyk 3. května: český jazyk a literatura 4. května: matematika rozšiřující; francouzský, německý, ruský a španělský jazyk Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2022. Praktické zkoušky lze pořádat od 1. dubna 2022. PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022 Didaktické testy se v podzimním zkušebním termínu konají od 1. do 6. září, profilová část se bude moci uskutečnit od 1. do 20. září.

Jedním z mála, kteří se pro maturitu z matematiky rozhodli, je i Jan F. z přírodovědného lycea. „Maturita z angličtiny mi připadá úplně jednoduchá. Jelikož chci pokračovat v přírodních vědách, tak vím, že matematiku budu potřebovat více a na některých školách se na to bere ohled při přijímačkách,“ vysvětluje a dodává: „Vypadá složitě, ale není to hrozné.“

S jeho názorem ale subjektivně nesouhlasí student Vojta z elektrotechnického oboru a Anastázie ze stavební průmyslové školy. Přestože se snaží matematice porozumět, mají s ní problém i během výuky, a tak nechtějí zbytečně riskovat, že se jim nepodaří zkoušku z dospělosti úspěšně složit.

„Vždy jsem si myslela, že mi matika jde. Doma mi šla, ale když jsme psali písemku, učení bylo k ničemu,“ směje se Anastázie a Vojta ji doplňuje: „Nemám logické myšlení a nejde mi to do hlavy. Vzhledem k mému studijnímu výkonu ve čtvrtém ročníku byla angličtina jistější volba.“

Na maturitu jsme připraveni, hlásí studenti

Oproti starším spolužákům mají letošní maturanti výhodu. I oni sice strávili podstatnou část svého studia v izolaci na distanční výuce a výklad poslouchali a sledovali jenom přes displeje monitorů, jenže oproti předchůdcům jsou ve svém posledním ročníku ve škole.

Docházku sice zkraje školního roku některým znepříjemňovaly karantény, i tak ale maturanti strávili ve škole celou dobu bez toho, aby se školy plošně zavíraly.

„Probíhá normální výuka, normální testování, zásadní rozdíly oproti minulým létům se pozorovat nedají. Jsme ve standardním stavu,“ těší Zajíčka, který je zároveň ředitelem Masarykovy střední školy chemické.

Připraveně se ale cítí i sami osloveni maturanti. „Musím škole nechat, že se o nás učitelé dost zajímali a dělali nám i doučování. Myslím, že jsme připraveni,“ hlásí Jan F.

Souhlasí s ním i jeho jmenovec z Ostravy, který sice přiznává, že v jednom předmětu by potřeboval o něco víc času kvůli velkému počtu zadaných výkresů ke zpracování, jinak se však cítí „připravený úplně v pohodě“.