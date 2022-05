Pole a holínky se vyplatily, při testu jsem měla čistou hlavu, říká maturantka

„Angličtina nebyla úplně nejjednodušší, ale dala se zvládnou. Určitě se podařila i těm, co jim tolik nejde. Ptala jsem se i spolužáků a taky neměli s ničím větší problém,“ říká Anna Krupková, která rovněž pro redakci iDNES.cz okomentovala poslední hodiny před didaktickým testem z angličtiny.

Přesto našla v testech místo, které ji a její kamarády potrápilo. „V poslechové části nám říkali název místa, kde má dojít k setkání. Spolužačka nechytla začátek a připomnělo jí to název místa z jedné reality show, tak to tam napsala a má to špatně,“ vypráví s tím, že tento problém mělo více jejich vrstevníků.

Zatímco v neděli večer spolupracovnice iDNES.cz zmiňovala odpočinek od cvičných úloh, aby si zbytečně nezahltila hlavu, v pondělí, bezprostředně po zkoušce, své rozhodnutí s nadšením kvitovala.

„Pole a holiny se vyplatily, protože jsem byla odpočinutá a měla čistou hlavu. Když jsem si k tomu sedla, byla jsem v klidu a mohla se soustředit,“ doplňuje spokojeně maturantka.

Matika lehká jako na testech na střední

Maturanti z matematiky jsou v jasné menšině. Z celkových téměř 77 tisíc maturujících se pro zkoušku z počtů a logických úloh rozhodlo asi 21 tisíc přihlášených studentů. Odpůrci této exaktní disciplíny často argumentují tím, že z jazyka „prolezou snáz“.

Zato Jan F. z přírodovědného lycea v Ostravě se matematiky nebál. Naopak ho zkouška, z níž podle svých slov nebyl ani nervózní, příjemně překvapila. „Nebylo to těžké, některé příklady mohly sloužit jako přijímačky na střední školu, než jako úlohy na maturitě,“ myslí si student.

Doplňuje, že spolu s většinou spolužáků na škole dokončili test dřív, než bylo nutné. „Ještě jsme seděli a měli čas. Škola nás vážně připravila dobře. Co jsme pak mluvili s lidmi vedle ze stavebky, říkali, že jim to připadalo těžké.“

Vysvětluje si to tím, že je učitelé připravili opravdu dobře. „Ve škole jsem měl s matikou problémy, učitelé nám dávali těžší příklady, ale připravili nás,“ dodává.

Cermat má na vyhodnocení dva týdny

Po didaktických testech z matematiky, potažmo angličtiny, čeká maturanty v úterý český jazyk a literatura. Přesto se tohoto testu nijak neobávají. „Na češtinu jsem se ani nepřipravoval, mám pocit, že to bude v pohodě,“ potvrzuje Jan F.

Ani Krupková už učení nebude během odpoledne a večera přehánět. Zmínila, stejně jako v neděli, že didaktické testy má natrénované dostatečně ze školy a vlastní přípravy. Možná si jen lehce zopakuje literaturu.

„Asi si připomenu autory, bude se mi to hodit k ústní zkoušce. Jsou tam reálie a přiřazování děl k autorům,“ řekla a doplnila, že nervózní není, ale zkoušku z češtiny vnímá jako obtížnější.

Po každé zkoušce musí střední školy naskenovat testovací archy a zaslat je na centrálu Cermatu, kde je čeká vyhodnocení. „Výsledky zpřístupníme školám 15. května, žáci je od ředitelů obdrží nejpozději následující den,“ sdělil iDNES.cz mluvčí Cermatu Marek Lehečka.

Termíny maturitních zkoušek 2021/2022 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022 3. května: český jazyk a literatura 4. května: matematika rozšiřující; francouzský, německý, ruský a španělský jazyk Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2022. Praktické zkoušky lze pořádat od 1. dubna 2022.

„Testy opravujeme centrálně. Uzavřené úlohy vyhodnocujeme automatizovaně elektronickou formou, otevřené úlohy hodnotí vyškolení takzvaní rateři z řad zkušených pedagogů,“ vysvětluje Lehečka.

„Na hodnocení zkoušek se každoročně podílí více než 200 hodnotitelů. Každá otevřená úloha je hodnocena dvěma ratery, v případě neshody hodnocení rozhoduje o výsledném hodnocení rozhodčí hodnotitel - superrater,“ dodává mluvčí.