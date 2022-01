Máme hodně nakažených učitelů, distanční výuka pomůže, říká šéfka asociace

Ředitelé už nebudou závislí na hygieně Zatím může o uzavření školy rozhodnout hygienická stanice při velkém počtu nakažených žáků. Nesleduje se ale už tolik nemocnost pedagogů.

Návrh zákona podle ministra školství Petra Gazdíka dá tuto pravomoc samotným ředitelům škol.

Při výuce na dálku i mimořádném ředitelském volnu by podle návrhu rodiče dětí do deseti let měli mít nárok na ošetřovné.

Zákon by podle ministra mohla Sněmovna projednat příští týden zrychleně, aby mohl co nejdříve platit.