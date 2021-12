Maturovat půjde celý rok, zkouška má mít dva druhy, chce nový ministr i experti

Maturitní zkouška by se mohla v následujících letech změnit. Vzniknout by mohly dva druhy osvědčení o závěrečné zkoušce středoškolského studia. Vedle běžné maturity by středoškoláci mohli získat i profesní zkoušku, která by stačila pro výkon povolání, ne ale pro studium vysoké školy. Maturitu by nebylo nutné skládat v přesném termínu, ale klidně během studia či několik let po něm.