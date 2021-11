Učení? Díky, nezájem. Jak kantoři vidí bystrost, kázeň a píli dnešních dětí

Je to ohraná písnička, slýchala ji od rodičů či prarodičů každá generace školáků a studentů: „To za našich časů jsme se učili víc.“ Anebo: „Tohle by nám neprošlo!“ Případně: „Co tě to v té škole učí?“ Jenže jak je to doopravdy? Jsou dnešní žáci stejně bystří a snaživí, zvládají učivo podobně jako jejich předchůdci před deseti, dvaceti či třiceti lety?

Začněme raději z lepšího konce, protože chmurných slov později uslyšíme dost.