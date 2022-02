Rodiče už nebudou muset škole hlásit covid pozitivní dítě, řeklo ministerstvo

Vláda ve středu rozhodla, že k pátku 18. února skončí plošné testování ve školách a firmách. V testování na covid budou moct školy pokračovat pouze na základě dobrovolnosti. Rodiče by k tomu museli dát písemný souhlas, informovalo ministerstvo školství.

„Vzhledem k tomu, že povinné testování již nebude upraveno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, nebudou upraveny ani navazující důsledky a procesy případných záchytů pozitivních testů,“ uvedlo ministerstvo školství.

Podle resortu to znamená, že pokud by měl žák pozitivní antigenní test, nemusel by okamžitě opustit školu a nastoupit do karantény. V případě, že by byl bez příznaků, mohl by ve škole zůstat.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc a šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová minulý týden uvedli, že si nejsou jisti, zda je správné nyní testování ve školách ukončit. Zhodnotit to podle nich bude možné až podle dalšího vývoje epidemie. Nesouhlasí ani spolek Pedagogické komory. Naopak předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček označil ukončení testů za smysluplné.

Školy už nemusí informovat hygieny

S koncem plošného testování se podle ministerstva školství zruší také povinnost školy informovat hygieniky o pozitivním testu dítěte či o rizikových kontaktech. „Školy mohou poskytnout součinnost krajské hygienické stanici, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje dětí, žáků, studentů, zaměstnanců,“ oznámil úřad.

Rodiče nebudou muset hlásit škole pozitivní PCR test dítěte. Pokud bude mít žák symptomy onemocnění, musí ho škola podle zákona o ochraně veřejného zdraví oddělit od ostatních, zajistit k němu dozor a měla by vyzvat rodiče, aby si dítě odvedli domů, sdělilo ministerstvo.

Povinné testování zůstane pouze pro žáky, kteří jsou na praxi v nemocnicích nebo domovech seniorů či zařízeních pro lidi se zdravotním postižením. Jejich testování bude zajišťovat zaměstnavatel, nikoli škola. Testování se nově bude vztahovat už jen na neočkované či lidi po prodělání nemoci v posledním půl roce. Očkování bude platné nejméně 14 dnů po druhé dávce vakcíny a u starších 18 let zároveň nejvýše 270 dnů, nebo po posilující dávce.

Od středy 10. února se ruší kontroly covidových certifikátů v restauracích, službách a na hromadných kulturních a sportovních akcích. Od soboty 19. února se zvýší maximální počet účastníků hromadných akcí. Od 1. března by podle premiéra Petra Fialy mohlo zůstat v platnosti prakticky jen nošení respirátorů.