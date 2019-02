Pojď ven, chtěl si to poslanec SPD Volný za dveřmi vyřídit s Birkem z ČSSD

Soud uložil příznivci SPD, důchodci Baldovi, čtyři roky vězení za to, že pokácel stromy na koleje a způsobil tak dvě vlakové nehody. Na místě nechával letáky, které měly vyvolat strach z islámu a migrantů.



Zemi hrozí reálný muslimský teroristický útok, tvrdil Volný

„Vy jste ho vyděsili reálnou možností toho, že tady bude spáchán teroristický útok. Této republice hrozí reálný muslimský teroristický útok,“ tvrdil Volný.

Birke na něho volal, aby toho už nechal. A na to Volný reagoval, aby s ním Birke „šel ven“. „Jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven! A tam si to můžeme vyřešit,“ řekl Volný.

„Já mám takový pocit, že za 30 let vy jste prolomil něco, co se v této Sněmovně za novodobých dějin nikdy nestalo. Abyste pokřikoval na demokraticky zvoleného poslance Pojď ven! Pojď ven! asi tím způsobem, že si to tam vyřídíme... Já jsem zvyklý úplně na všechno, já se ničeho nebojím. Ani vás ne, pane poslanče, věřte mi,“ reagoval na Volného Birke.

Poslanec Okamurova hnutí SPD před tím napadal i ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD a Piráta Františka Kopřivu „Dostali jsme se tak daleko jako v Itálii, kde člověka, který spoluzachránil s panem Orbánem Evropu tím, že uzavřel italské přístavy a zabránil vlně dalších uprchlíků, lidé jako je pan Kopřiva nebo pan Hamáček kriminalizují, trestně stíhají a pokoušejí se ho dostat do vězení,“ tvrdil třeba také Volný. Proti výmyslu poslance SPD, že chce kriminalizovat ministra italské vlády Mattea Salviniho, se ohradil Hamáček a vyzval Volného, aby se omluvil.

„Poslední člověk, který byl odsouzen za terorismus, byl Čech a konzultoval ten útok na ty dva vlaky s pracovnicí vaší strany, pane kolego,“ připomněl Hamáček, že Balda odsouzený za terorismus spolupracoval právě s SPD.



Jste hnůj, stydím se za vás, řekl sociální demokrat Dolínek

Vystoupení Volného někteří poslanci těžce nesli. „Lidé jako vy se snaží legalizovat to nejodpornější v lidech, co v sobě mají - vraždění, zabíjení a snahu zastrašovat kohokoliv mohu kolem sebe! Je to hnus! Hnůj! A stydím se za vás,“ řekl Petr Dolínek ze sociální demokracie.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka také mluvil o spojení Baldy s SPD. „To byl celkem normální pán, který 70 let svého života fungoval jako oblíbený člověk ve své obci, hrál na akordeon nebo na harmoniku, neměl nikdy žádný problém. A pak, když vstoupil do SPD nebo sympatizoval s SPD, tak se z něj stal s prominutím blázen. Protože vy jste mu vymyli mozek,“ řekl Chvojka.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip z KSČM to už jedno z vystoupení Volného nevydržel a jedno z vystoupení Volného ukončil s tím, že mu vypršel čas na faktickou poznámku. Volný si stěžoval, že na něj během jeho vystoupení někteří poslanci vulgárně pokřikovali.

Birkeho se zastali i kolegové z jiných stran. „Není možné, abyste tady vyhrožoval,“ řekl poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. A podle Heleny Langšádlové by se chováním poslance SPD měl zabývat mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny.

A po přestávce, o kterou požádala Markéta Pekarová Adamová z TOP 09, i šéf lidoveckého klubu Jan Bartošek řekl, že by se vyjadřováním poslance SPD měl mimořádně zabývat mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny. Novelu zákona o pobytu cizinců ani poslanci v pátek neprojednali. Poslankyně ODS Jana Černochová požádala o přestávku do konce jednacího dne, aby nemusela vulgarismy poslance z SPD poslouchat.