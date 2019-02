Okamurovo hnutí SPD zveřejnilo video, ve kterém varuje před extremismem

Video „Za Českou republiku bez extremismu“ podle SPD prokazuje, že realita je odlišná. Hnutí zároveň tvrdí, že o slovních i fyzických útocích proti SPD média neinformují. „Něco takového považujeme za velmi nebezpečný trend. Je třeba říci násilí jednoznačné a hlasité ne,“ uvedl k tomu předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

V tiskové zprávě SPD také tvrdí, že štvanice na jeho příznivce a členy hnutí je podporována mediálním mainstreamem, který SPD démonizuje a křivě obviňuje ze šíření nenávisti.

„Dnes útočí extrémisté na SPD. Zítra mohou útočit i na vás,“ tvrdí hnutí v závěru videu, v němž vystupuje několik členů Okamurova hnutí.

SPD argumentuje výhrůžkami kandidátce či rozbitými výlohami

SPD argumentuje například výhrůžkami, s nimiž se loni na podzim setkala při kandidatuře do Senátu na Chomutovsku Elvíra Hahnová nebo proraženou výplní dveří kanceláře poslance Jiřího Kobzy či rozmlácenou výlohou kanceláře Radka Kotena. „Obrátila jsem se kvůli těm výhrůžkám i na policii, která to nakonec odložila, protože se nepodařilo zjistit, kdo to psal,“ řekla v pondělí iDNES.cz Hahnová, která je v Chomutově zastupitelkou za SPD.

Za příklad nenávisti uvádí hnutí Svoboda a přímá demokracie také komentář, který se objevil na jejích facebookových stránkách, že „jednou přijde i doba kdy i vás neonácky budeme střílet v řadě“. Ten se objevil u fotky, která také pobouřila SPD.

Na budově ústecké Fakulty umění a designu se totiž objevilo pět velkoplošných plakátů s texty: „Když vraždili Židy, mlčel jsem..., Když vyháněli Němce, mlčel jsem..., Když mlátili Romy, mlčel jsem..., Když odmítali uprchlíky, mlčel jsem..., Když přišli pro mě, už všichni mlčeli.“

Jde o parafrázi výroku jednoho z protestantských odpůrců nacismu v Německu Martina Niemöllera, který v několika verzích pronesl: „Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem - nebyl jsem přece komunista. ... Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem - nebyl jsem přece sociální demokrat ... Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.“



Fanda SPD odsouzen za terorismus. Čin chtěl svést na muslimy

Video, které varuje před extremismem, přitom SPD zveřejnilo jen pár dnů poté, kdy všechna média informovala o tom, že příznivec Okamurova hnutí Jaromír Balda byl odsouzen na čtyři roky kvůli tomu, že kácel stromy na koleje a způsobil dvě vlakové nehody. Na místě také nechával letáky, které měly vyvolat strach z islámu a migrantů.

Na začátku února ve Sněmovně vzbudil pozornost poslanec SPD Lubomír Volný. Při projednávání novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky si to Volný chtěl vyřídit „za dveřmi“ se sociálním demokratem Janem Birkem. „Jste to vy, vítači, kteří jste vytvořili pana Baldu,“ řekl také u řečnického pultíku poslanec hnutí SPD Tomia Okamury.