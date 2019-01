Půjdu po nich jako po krysách, říkal senior viněný z teroru kvůli migrantům

Publikovaný telefonní hovor Jaromíra Baldy s členkou SPD Blankou Vaňkovou proběhl na podzim 2017. Ve stejném období šířil nyní stíhaný senior na Mladoboleslavsku výhrůžné letáky s texty, které měly vyvolat dojem, že je psal vyznavač džihádu.

Krátce předtím – v létě 2017 – pokácel podle obžaloby ve dvou případech stromy na koleje a způsobil tak dvě vlakové nehody. Letáky pohodil také na místě obou havárií. Incidenty měly vyvolat strach z muslimů.

„Dospěli jsme k závěru, že je vhodné, abychom tento telefonní hovor pustili. Zazní v něm odraz mysli obžalovaného v době, kdy páchal trestnou činnost,“ vysvětlil předseda senátu Jiří Wažik.

Balda se v telefonátu s Vaňkovou netají tím, že je ochoten „jít po migrantech“, kteří podle něj „rozežírají Evropu jako červotoči“.

„Jako se jde po potkanech, po krysách, jako se jde po škodný v lese,“ říkal senior. „Buď my, nebo oni,“ pokračoval.

„A těm pizdám, jak tady nosí ty arabský kutny, to chce vzít malej molotovův koktejlek, pěkně hodit pod nohy, až jim hoří ku*da, p*del, oni si to rozmyslej, aby takhle chodily. Je to jednoduchý, stačí na to dvě deci benzínu,“ halasil do telefonu.

O několik minut později vysvětloval Vaňkové další svoji teorii: „Řešil bych to ještě jinak. Leze z maminky dítě, ona už pumpuje k porodu, hlavička už je trochu venku. Tam se nasadí senzory a zjistí se, to je normální člověk, normální ženská, dobrý, maminko, zatlačte. Ale chce být nějaký voják z povolání, vrah, lupič, zloděj, gauner, lehkoživka, vytáhnout a zahodit do kanálu. Maminko, jste ještě mladá, udělejte si další a dejte si bacha, ať to děláte pořádně.“

Ostře se vyjadřoval i o některých politicích, například o bývalém prezidentovi Václavu Havlovi, který by podle něj měl být v dějinách českého národa označen jako „největší haj*l, americkej špion, chudák, zaprodanec.“ Baldův nenávistný telefonát končí slovy „chce se mi strašně ch*át, jdu se podívat, kde je ta lavička Václava Havla“.

Je to zastánce vlasteneckých směrů, řekla svědkyně

Obžalovaný senior po vyslechnutí nahrávky prohlásil, že se většina jeho názorů od té doby změnila.

„To, že jsem říkal, že bych šel někam střílet. Umíte si mě představit jako vojáka s jinou zbraní, než s touhle?“ ptal se soudního senátu a ukázal na berli, kterou měl opřenou o lavici.



„Dnes už vím, po tom léčebném pobytu, v uvozovkách, na Pankráci, kde by měl každý chlap strávit půl roku, aby se mu to v hlavě pořádně přesypalo, že jedinec nezmůže nic, neměl by nic dělat. Pokud s něčím nesouhlasí, tak by to měl dělat přijatelnými zákonnými prostředky, třeba prostřednictvím voleb. Mám strašně rád život. Nerad bych o ten život připravil kohokoliv ze svého okolí, ale v případě, že by došlo k nějaké válce, že by někdo přepadl naši zem, bych zvažoval možná jen podávat patrony,“ dodal Balda.



U soudu měla v úterý svědčit členka SPD Vaňková, s níž senior v telefonátu hovořil. Ze zdravotních důvodů se však omluvila. Soudce proto přečetl to, co o Baldovi vypověděla dříve na policii.



„Známe se dvacet let, je to kamarád, zastánce vlasteneckých směrů, přímé demokracie. Nabídl se, že pomůže v předvolební kampani SPD, roznášel letáky. V roce 2015 byl asi desetkrát na demonstracích proti uprchlíkům. Nemyslím, že je to rasista. Nebyl členem SPD, pouze jejím sympatizantem. V prezidentské volbě podporoval Miloše Zemana,“ popsala svědkyně.

Nevykolejili jsme jen díky štěstí, shodli se strojvedoucí

V úterý u soudu vypovídali strojvůdci, kteří do pokácených kmenů s vlakem najeli. První srážka se odehrála počátkem června 2017 mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, druhá o necelé dva měsíce později mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem.

V prvním vlaku bylo deset lidí, ve druhém devět. Nikdo z nich se nezranil. České dráhy vyčíslily způsobenou škodu na 155 tisíc, Správa železniční dopravní cesty na dalších 63 tisíc korun.



„Když jsem vyjel z oblouku, tak jsem ve vzdálenosti asi sto metrů uviděl na kolejích strom. Okamžitě jsem spustil rychlobrzdu a jen jsem čekal, co se stane. Myslel jsem, že vykolejíme, ten strom byl docela veliký. Ozvaly se dvě rány, zůstali jsme stát na kolejích,“ řekl Zdeněk Špicar, který řídil první vlak. Pak objevil podezřelé letáky a zjistil, že strom někdo nařízl.

Podobně vypovídala dvojice strojvedoucích z vlaku, který havaroval v červenci 2017. Zkušený kolega zrovna zaučoval nováčka, přesto začali brzdit okamžitě, když překážku na trati spatřili. Shodli se, že souprava nevykolejila jen díky náhodě či štěstí.

Obžalovaný Balda se všem třem strojvůdcům omluvil. Už v pondělí odmítl, že páchal teror. Chtěl prý jen veřejnost vyburcovat a mezi lidmi vyvolat silnější odpor k migrantům.

Soud by měl ve středu vyslechnout znalce z oboru psychologie a psychiatrie, pak zřejmě vynese rozsudek. Baldovi hrozí pět až patnáct let vězení.

Senát musí také ve středu rozhodnout, zda ponechá muže ve vazbě, v níž je od února 2018.



„Pokud by se stalo, že by se tatínek dostal zpátky na svobodu, tak celá naše rodina zabezpečí, aby se už nikdy nic takového nestalo. Budeme na něj dávat pozor,“ prohlásil před soudem jeden ze synů obžalovaného muže.

„Za tatínkem chodím (do vazby) pravidelně a v jeho chování nastala razantní změna. Dále bych se chtěl osobně zaručit za to, že pokud bude propuštěn na svobodu, osobně dohlédnu na to, aby nepáchal žádné trestné činy, a veškerou škodu uhradíme v plné výši,“ uvedl druhý ze synů.