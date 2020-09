ANO ztrácí. Do Sněmovny by se nedostali lidovci ani komunisté, říká model

Piráti by podle agentury Kantar CZ v srpnu naopak posílili. Hnutí ANO si od června pohoršilo o 4,5 bodu.

Ve Sněmovně by rovněž zasedli občanští demokraté, kteří by získali 15 procent, SPD s osmiprocentní podporou a STAN s 6,5 procenta. O jeden procentní bod méně by získali sociální demokraté, pět procent TOP 09.

Do dolní komory parlamentu by se nedostali komunisté, ani lidovci. V modelu funguje ještě hnutí Trikolóra, která by získala 2,5 procenta.

Do průzkumu, který probíhal od 24. srpna do 11. září, se zapojilo 887 respondentů. Statistická chyba se pohybuje od 1 do 2,9 procenta.

OtázkyVáclavaMoravce @OtazkyVM Přinášíme výsledky aktuálního Volebního modelu ČT od agentury Kantar CZ. Právě teď @OtazkyVM https://t.co/HJnXgS0vzs oblíbit odpovědět

Ministerstvo vnitra připravilo návod, jak bezpečně volit: