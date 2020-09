ANO dál vede, ČSSD posílila. Piráti jsou nejsilnější opoziční stranou

Piráti jsou v srpnu celkově druzí a zároveň jsou nejsilnější opoziční stranou s 12,5 procenta preferencí. ODS klesla na třetí pozici s 11 procenty. Oproti březnovému modelu si tyto dvě strany svoje vzájemné pořadí prohodily. Vzájemně si tyto dvě strany udržují podobný procentuální zisk.

Sněmovní volební model pro srpen 2020. Zdroj: Median

Nejsilnější podporu má hnutí ANO s 29,5 procenta. Zatímco mezi voliči nad 65 let by ANO podpořilo 48,7 procent, ve věkové kategorii 18 až 24 let by hnutí získalo podporu pouze u 3,6 procenta.

ČSSD by v srpnu volilo 9,5 procenta respondentů, KSČM 7 procent a SPD 7,5 procenta. ČSSD si tak oproti březnovému výsledku o něco polepšila.

Starostové, KDU-ČSL a TOP 09 se pohybují těsně kolem hranice pro vstup do Sněmovny. S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku mají podobné šance.

Trikolóra je nadále mimo hru, získala by podporu 2,5 procenta. Podobný nezájem je pro Zelené, kteří jsou na dvou procentech.

Volební účast by mohla být vyšší než minule

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v srpnu 2020 zúčastnilo, dle svého vyjádření, 63 procent respondentů. To by ve výsledku znamenalo mírně vyšší volební účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017. Určitě by k volbám do Sněmovny nešlo 30 procent dotázaných.



Kdo by šel volit. Zdroj: Median

Více než polovina respondentů (54 procent) si je v případě voleb jista svou účastí i volenou stanou. Více než čtvrtina (31 procent) si je jista svou účastí, ale nejsou pevně rozhodnuti o volené straně.

Každý osmý respondent (12 procent) si přitom není jistý ani účastí, ani volenou stranou. Podpora stran se tak může dynamicky měnit. Vzhledem k nezakotvenosti voličů není možné s určitostí předpovědět, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně dostala do Poslanecké sněmovny.

