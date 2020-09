ODS se raduje z interního průzkumu ANO. Neexistuje, opáčil Babiš

„Od února jsme žádný průzkum nedělali, člověk už pomalu nebude nic jiného dělat, než od rána do večera korigovat, co napsali novináři,“ řekl Babiš.

Volební model CVVM za červenec 2020

Také místopředseda ANO a šéf Sněmovny Radek Vondráček řekl, že o žádném interním průzkumu hnutí, který by ukazoval propad ve středních Čechách neví. „Nic takového vedení ANO neprojednávalo,“ řekl iDNES.cz Vondráček.

„Podle interního průzkumu ANO by hnutí ve Středočeském kraji skončilo až čtvrté. Vypadá to, že kampaň ANO s heslem „Ukázaná platí“ moc nefunguje, protože když se ukázalo, co „umí“ hejtmanka Pokorná-Jermanová, preference jdou ke dnu,“ napsala v úterý ráno na Twitter opoziční ODS.

Jermanová, která je také místopředsedkyní ANO, byla dříve členkou ODS.

Občanské demokraty inspirovalo Právo, které napsalo, že podle interního průzkumu ANO ve středních Čechách získalo jen 13 procent a skončilo by až na čtvrtém místě. Před čtyřmi lety ANO vyhrálo se ziskem 20,8 procent. ANO ve středních Čechách vládne spolu se sociálními demokraty a s podporou komunistů, stejně jako na celostátní úrovni.

„Nemyslím si, že čísla z Kantaru CZ odpovídají realitě, spíš mi to přijde jako snaha ukonejšit naše voliče, že k volbám jít nemusí, protože to ANO má v kapse. Tak to ale není, naše čísla jsou jiná,“ citovalo Babiše úterní Právo. Premiér ale řekl, že jeho komentář směřoval k číslům o volebním potenciálu stran, který provedly agentury Kantar CZ a Data Collect z přelomu srpna a září pro Českou televizi.