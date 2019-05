Čím méně lidí přijde k eurovolbám, tím více křesel získají liberální strany

15:50 , aktualizováno 15:50

V nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, o jejichž výsledcích budeme letos v České republice rozhodovat v pátek a v sobotu 24. a 25. května, by s poměrně velkým náskokem mohlo vést hnutí ANO. Může získat více než 25 procent, další v pořadí jsou pak s potenciálními 14 procenty ODS a Piráti. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Výsledky eurovoleb výrazně ovlivní volební účast.