Průzkum: Eurovolby by s náskokem vyhrálo ANO, druhá ODS, třetí Piráti

Hnutí ANO by podle volebního modelu CVVM vyhrálo volby do EP s velkým náskokem před druhou ODS, která by měla podporu 12 procent voličů. Na třetím místě by s 10,5 procenty skončili Piráti, které by následovali komunisté se ziskem deseti procent.

Svého zástupce v EP by měla také ČSSD, které průzkum přisuzuje 8,5 procenta hlasů. Těsně by do EP proklouzl zástupce SPD a společné kandidátky STAN a TOP 09. Oba subjekty by získaly pět procent hlasů.

Křesla v EP by naopak neobhájili lidovci, kterým průzkum přisuzuje podporu čtyř procent hlasů. Jedno procento dotázaných si vybralo Demokratickou stranu zelených (DSZ), ostatní kandidující strany zatím přesvědčily jen minimum voličů. Přibližně deset procent respondentů, kteří pravděpodobně dorazí k volbám, ale zatím neví, komu dají svůj hlas.

Hlavním tématem eurovoleb je podle 15 procent dotázaných migrace a běženci. Dalších pět procent lidí považuje za nejdůležitější téma prosazování národních zájmů. Třetím nejdůležitějším tématem voleb je podle dotázaných brexit a situace po něm.

Sněmovní volby by vyhrálo ANO

Sněmovní volby by podle dubnového volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, jehož podpora se drží kolem 30 procent. ODS by si vybralo 14,5 procenta voličů, Piráty 14 procent. Devítiprocentní zisk ČSSD by byl mírně vyšší než v březnu, klesl naopak SPD na 7,5 procenta a komunistům na 6,5 procenta. Podpora STAN, lidovců a TOP 09 se nadále pohybuje kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny.

Dubnových 29,5 procenta pro ANO je o procento méně než v březnu. Piráti zůstali na svém, ODS si polepšila o půl procenta. Vzhůru o jedno procento se dostali sociální demokraté. Procentní bod naopak ztratila SPD a 1,5 bodu ubylo komunistům.

„Strany jako KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oscilují okolo pěti procent. Pokud by se volby konaly v březnu, na nejvíce hlasů by mohli pomýšlet u STAN. S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do Sněmovny,“ uvedl Median. Starostové a nezávislí by v dubnu dostali 5,5 procenta, lidovci 4,5 procenta a TOP 09 by získala čtyři procenta.

Median upozornil, že průzkum se z většiny konal v období, kdy se spekulovalo o výměně ministrů dopravy a průmyslu a obchodu. „Zhruba čtvrtina respondentů odpovídala již v době, kdy policie zveřejnila návrh na trestní stíhání premiéra (Andreje) Babiše a kdy odstoupil ministr spravedlnosti (Jan) Kněžínek,“ podotkla agentura.

Účast ve volbách v průzkumu avizovalo 61 procent dotázaných. Jít k urnám chce určitě polovina a spíše ano 11 procent. Volit určitě nechce téměř třetina respondentů.