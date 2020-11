Vláda posvětila nouzový stav do 12. prosince, Havlíček chce prodej i v neděli

7:00 , aktualizováno 15:18

Na prodloužení nouzového stavu do 12. prosince kývla vláda. Právě do tohoto data ho vládě povolila Sněmovna. Vláda rozhoduje o zmírnění opatření v Česku proti šíření koronaviru a přeřazení celé země do čtvrtého stupně epidemiologického rizika, což bude znamenat změnu zákazu nočního vycházení. Nově má od pondělí platit od 23 hodin do 5 ráno.